Ruck gratuliert: Heinz Wollinger erhält Silbernes Ehrenzeichen des Landes Wien

Wien (OTS) - Heute erhielt Heinz Wollinger, seit Juli 2016 pensionierter Direktor der Wirtschaftskammer Wien, das Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien von Bürgermeister Michael Häupl verliehen. Unter den Gästen der feierlichen Überreichung war auch Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, der es sich nicht nehmen ließ, dem langjährigen WK Wien-Direktor zu gratulieren. Heinz Wollinger war maßgeblich am Ausbau der Serviceeinrichtungen der WK Wien verantwortlich. So wurden unter seiner Direktion für Kleinunternehmer das Forum [EPU KMU] sowie das Diversity Referat gegründet, Schwerpunkte in der Kreativwirtschaft gesetzt und der Ausbau des wko campus Wien am Währinger Gürtel umgesetzt. „Ich gratuliere Heinz Wollinger ganz herzlich. Er hat in seiner Amtszeit viel Positives für die Unternehmer und den Wirtschaftsstandort Wien vorangebracht“, sagt Ruck.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Christian Wenzl

T 01 514 50-1585

E christian.wenzl @ wkw.at