Aviso: Prangl eröffnet Wiener Headquarter

Wien (OTS) - Auf einem 67.000 Quadratmeter großen Areal in Liesing schlägt das Familienunternehmen Prangl neue Wiener Wurzeln. Der Spezialist für Kranverleih, Schwertransporte, Arbeitsbühnen und Schwerlastverbringungen ist von Brunn am Gebirge in die Hauptstadt gezogen und präsentiert seinen neuen Logistikkomplex. Für Medien besteht die Möglichkeit, das neue Headquarter aus luftiger Höhe zu besichtigen.

Wir laden die Medien recht herzlich zu einer ersten Begehung am Montag, 30. Jänner 2017, um 10:30 Uhr bei Prangl ein.

Teilnehmende:

Christian Prangl, Geschäftsführer Prangl Gesellschaft m.b.H.

Renate Brauner, Wiener Wirtschaftsstadträtin

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagentur Wien

Wann: 30. Jänner 2017

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Wo: Prangl Gesellschaft m.b.H.

Richard-Tauber-Gasse 8, 1230 Wien

Treffpunkt: Foyer

ACHTUNG:

Ein Shuttleservice zum Firmensitz in Liesing wird ab Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien, angeboten.





