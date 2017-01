ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Tischtennis-EM-Qualifikationsspiel der Herren Österreich – Ungarn

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 24. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Tischtennis-EM-Qualifikationsspiel der Herren Österreich – Ungarn um 20.00 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Moskau und Kreischberg) um 19.00 Uhr und das Freestyle FIS Worldcup Magazine (Lake Placid) um 19.30 Uhr.

Die Vorzeichen für Österreichs letztes Qualifikationsspiel für die Tischtennis-Europameisterschafts-Endrunde von 13. bis 17. September in Luxemburg sind klar. Der Tischtennis-Europameister muss am 24. Jänner in Waizenkirchen gegen Ungarn gewinnen, um Platz eins und damit das Ticket zu sichern.

Kommentator ist Dietmar Wolff.

