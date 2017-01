Lopatka: Der ÖVP-Parlamentsklub trauert um Dr. Walter Hauser

Langjähriger ÖVP-Abgeordneter und Justizsprecher im 95. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS) - "Der ÖVP-Parlamentsklub trauert um unseren langjährigen Abgeordnetenkollegen und Justizsprecher, Dr. Walter Hauser, der im 95. Lebensjahr von uns gegangen ist. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und werden ihm in unserer Gesinnungsgemeinschaft stets ein ehrendes Angedenken bewahren", so ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka heute, Montag.

Dr. Walter Hauser, Jahrgang 1922, war promovierter Jurist und wäre im August 95 Jahre alt geworden. "Walter Hauser hatte ein erfülltes Leben, das er viele Jahre hindurch der Politik gewidmet hat. Er war von 1962 bis 1983 ein engagierter, kompetenter Abgeordneter der Österreichischen Volkspartei und hat als Justizsprecher der ÖVP wichtige Akzente gesetzt", sagt Lopatka. "Jenen, die ihn kannten, wird er als gebildeter, werteorientierter, sozial denkender und handelnder Mensch in Erinnerung bleiben."

