Lotto: Vierfachjackpot – es geht um 6,2 Millionen Euro

2 Joker zu je 137.000 Euro in Kärnten und Salzburg

Wien (OTS) - Der „Jänner-Vierfachjackpot“ hat heuer den „Traditions-Status“ erreicht: Denn bereits 2015 und 2016 hat es den ersten Vierfachjackpot des Jahres schon im Jänner gegeben, und 2017 wird nun diese Reihe fortgesetzt.

Am vergangenen Sonntag ist es also zum vierten Mal in Folge niemandem geglückt, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit blieb der Sechser-Topf neuerlich verschlossen und wird bis zur nächsten Ziehung auf voraussichtlich 6,2 Millionen Euro wachsen.

Die Österreichischen Lotterien rechnen mit knapp 7 Millionen Tipps auf etwa 1,3 Millionen Wettscheinen, mit denen der Vierfachjackpot in Angriff genommen wird. Dies ist mehr als das Doppelte einer normalen Mittwochsrunde.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es acht Gewinne, aber nur sieben Gewinner. Ein Steirer kam nämlich mit den System 5/40 gleich zu zwei Fünfern mit Zusatzzahl und erhält dafür auch zweimal die Quote von mehr 26.000 Euro. Die weiteren Fünfer mit Zusatzzahl wurden von zwei Niederösterreichern, zwei Oberösterreichern, einem Burgenländer und einem Kärntner erzielt, sie gewannen jeweils mehr als 26.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner, und sie kommen aus Kärnten und Salzburg. Sie erhhalten für ihr „Ja“ zum Joker jeweils rund 137.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22.1.2017:

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.612.223,70 – 6,2 Mio. Euro warten 8 Fünfer+ZZ zu je EUR 26.032,70 158 Fünfer zu je EUR 1.437,90 417 Vierer+ZZ zu je EUR 163,40 7.864 Vierer zu je EUR 48,10 9.959 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 126.153 Dreier zu je EUR 5,40 383.260 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 12 25 28 39 41 43 Zusatzzahl: 44

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22.1.2017:

2 Joker zu je EUR 136.903,40 16 mal EUR 7.700,00 147 mal EUR 770,00 1.489 mal EUR 77,00 15.456 mal EUR 7,00 151.198 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 0 8 5 8 7 2

