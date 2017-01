Korrektur Update zu Terrorverdacht mit GD Kogler, LPD-Vize Mahrer und StA Wien

Pressekonferenz heute, 23. Jänner 2017, 13.30 Uhr, im BMI; Statement des Innenministers um 15 Uhr in Innsbruck

Wien (OTS) - Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler, der Landespolizei-Vizepräsidenten Karl Mahrer und ein Vertreter der Justiz, informieren bei einer Pressekonferenz über die neuesten Ermittlungsergebnisse nach der Festnahme des Terrorverdächtigen in Wien.

Innenminister Sobotka wird im Rahmen der Sicherheits-Pressekonferenz in Innsbruck um 15 Uhr dazu Stellung nehmen, nicht wie in der OTS0068 vom 23.01.2017 angegeben, um 14:30 Uhr. Die Konferenz in Innsbruck wird im Landhaus 1, Medienraum A301 (3. Stock) stattfinden.

Pressekonferenz Wien mit Kogler, Mahrer und StA Wien

Zeit: 23. Jänner 2017, 13:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien





Pressekonferenz Innsbruck mit Innenminister Sobotka

Zeit: 23. Jänner 2017, 15 Uhr

Ort: Innsbruck, Landhaus 1, Medienraum A301 (3. Stock)

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den beiden Terminen herzlich eingeladen.

