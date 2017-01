Favoriten: „Konzertabend im Fasching“ am Donnerstag

Wien (OTS/RK) - Unter dem prägnanten Titel „Gute Unterhaltung!“ treten 33 Schülerinnen und Schüler aus der „Musikschule Hansson-Zentrum“ am Donnerstag, 26. Jänner, ab 18.30 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) auf. All die Talente sind im Alter von 6,5 bis knapp 20 Jahren. Sowohl als Solisten als auch mit einem Gitarren-Orchester und weiteren Formationen (Alpin Folk-, Violinen- und Flöten-Ensemble) sorgen die jungen Menschen auf melodische Art und Weise für Kurzweil. Das Motto der Veranstaltung lautet „Ein Konzertabend im Fasching“ und es ist deshalb mit allerhand klingenden Überraschungen zu rechnen. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 0676/534 69 89 (Verein „Kultur 10“), E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Zur Freude des Publikums bringen die Talente flotte Volksmusik zu Gehör. Ebenso mitreißend sind ein „Beatles“-Hit, das „James Bond“-Thema, ein „Hexen-Tanz“ sowie „Erinnerungen an den Zirkus Renz“. Die begabten Instrumentalistinnen und Instrumentalisten öffnen auf tönende Art die Türe zum „Gespensterschloss“. Zudem stehen ein „Wilder Reiter“ und „Der Elefant“ (aus „Karneval der Tiere“) auf dem Programm. Für das „Faschingskonzert“ haben die ambitionierten Musikschülerinnen und Musikschüler ausgesuchte Stücke namhafter Komponisten wie Tschaikowsky, Schumann, Saint Saens und Waterhouse einstudiert. An dem Abend kommen Gitarren, Klavier, Violinen, Flöten, Steirische Harmonika, Saxophon und Kontrabass zum Einsatz. Mehr Informationen zu dem Konzert sind bei der „Musikschule Hansson-Zentrum“ via E-Mail anzufordern: post-ms10b @ ma13.wien.gv.at.

