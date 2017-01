IV-Teacher´s Award geht in eine neue Runde

IV-GS Neumayer: Einsatz und Engagement von Pädagoginnen und Pädagogen wertschätzen und auszeichnen

Wien (OTS/PdI) - Durch die Unterstützung zahlreicher IV-Mitgliedsunternehmen können seit heute wieder Projekte für den IV-Teacher´s Award eingereicht werden. „Pädagoginnen und Pädagogen aller Bildungseinrichtungen nehmen eine tragende Rolle in der Bildungslaufbahn unserer Kinder ein. Vielerorts in Österreich leisten sie mit großem Engagement tagtäglich Außergewöhnliches und sind Vorbilder für andere. Engagierte Pädagoginnen und Pädagogen vor den Vorhang zu holen, ihre Arbeit wertzuschätzen, auszuzeichnen und sie in ihrer Bildungsarbeit zu bestärken ist die Motivation der Industriellenvereinigung seit dem ersten Teacher´s Award im Jahr 2008“, so Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich des Ausschreibungsstarts für den heurigen IV-Teacher´s Award.

Innovative Unterrichtsprojekte können bis 30. April 2017 auf der Homepage www.iv-teachersaward.at in folgenden Kategorien eingereicht werden:

Elementarpädagogik — Lernen von 0 bis 6 (für elementarpädagogische Einrichtungen)

Individualität — Umgang mit Vielfalt (für Schulen)

Lebenskompetenz — Lernen für Beruf und Alltag (für Schulen)

MINT — Begeisterung für Technik und Innovation (für Schulen)

Der IV-Teacher´s Award wird heuer erstmals in Kooperation mit der Initiative „Neustart Schule“ durchgeführt. Wieder mit an Bord ist der „Teacher´s Award Graz“ als regionale Parallelschiene. Die Preisverleihung findet am 3. Oktober 2017 im Beisein von Frau Bundesministerin Sonja Hammerschmid im Haus der Industrie statt.

www.iv-teachersaward.at

