MS EUROPA 2: Neues Reiseformat IN2BALANCE auf ausgewählten Routen

Hamburg (ots) -

Fokus: innovative Trainingsmethoden und fernöstliche Entspannungstechniken

Fachkundige Experten aus unterschiedlichen Bereichen, u.a. Patrick Broome, Holger Stromberg, Regina Halmich und Sven Ottke

Sechs ausgewählte Reisen bis März 2018

Neues Reiseformat für die EUROPA 2: Ab März 2017 kommen die Gäste an Bord des Luxusschiffes in den Genuss der neuen Formatreihe IN2BALANCE. Auf ausgewählten Reisen präsentieren namhafte Coaches und Trainer innovative Trainingsmethoden und fernöstliche Entspannungstechniken. Darüber hinaus werden neuste Erkenntnisse in Sachen Ernährung vermittelt. Als Experten dabei sind u.a. Patrick Broome, Yoga-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Holger Stromberg, Koch der National-Elf, die Box-Profis Regina Halmich und Sven Ottke sowie Fitness-Coach Jonathan Hippensteel.

Yoga in allen Variationen, Burn-out-Prävention, Tai-Chi, Shiatsu oder auch Intervalltrainings - das sind nur einige der Themen, die die Gäste im Rahmen von IN2BALANCE an Bord der EUROPA 2 erwarten. Interessierten Passagieren werden neue und bewährte Techniken und Methoden nähergebracht, die im immer stressiger werdenden Alltag zur Entschleunigung und dem allgemeinen Well-Being beitragen. Darüber hinaus thematisieren fachspezifische Experten und Trainer aktuelle Trends, unter anderem auch aus dem Bereich Ernährung.

Erstmals findet IN2BALANCE auf einer Reise von Hongkong nach Singapur im März 2017 statt, auf der sich die Gäste auf ein prominentes Experten-Team freuen können. Gleich zwei Herren aus dem offiziellen Betreuerstab der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind dabei:

Yoga-Trainer Patrick Broome bringt den Gästen verschiedene Yoga-Varianten näher und Starkoch Holger Stromberg beleuchtet in Kochworkshops und Vorträgen aktuelle Trends rund um gesunde und bewusste Ernährung. Außerdem an Bord sind die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich und der frühere Profi-Boxer Sven Ottke, die in Boxkursen eine aktive Art der Balance-Findung anbieten. Komplettiert wird das Expertenteam durch den amerikanischen Personal-Trainer, Marathonläufer und mehrmaligen Ironman-Teilnehmer Jonathan Hippensteel.

Weitere Experten, die auf späteren IN2BALANCE-Reisen das Programm gestalten, sind beispielsweise der DJ Raphael Marionneau, der Yoga-Sessions zu live DJ-Musik anbietet, oder auch Katrin Täubig von Healing Home Design, die Kurse zum Thema "Wohnen und Einrichten nach Feng Shui" gibt. Darüber hinaus bietet Diplomsportlehrer Markus Roßmann Workshops mit Faszien-Training und seiner selbstentwickelten und sehr wirkungsvollen Gehmethode "Fascial Walk" an.

IN2BALANCE-Reisen an Bord der EUROPA 2:

Von Hongkong nach Singapur, 19.03. bis 04.04.2017 (16 Tage), ab/bis 8.190 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Von Singapur nach Colombo, 01.04.2017 bis 18.04.2017 (17 Tage), ab/bis 7.990 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Von Mauritius nach Dubai, 29.04.2017 bis 18.05.2017 (19 Tage), ab/bis 11.700 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Von Nassau nach Miami, 08.11.2017 bis 23.11.2017 (15 Tage), ab/bis 8.910 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Von Mauritius nach Colombo, 12.02.2018 bis 27.02.2018 (15 Tage), ab/bis 9.900 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Von Colombo nach Benoa (Bali), 25.02.2018 bis 14.03.2018 (17 Tage), ab/bis 9.460 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter

http://www.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unter

www.hl-cruises.de/blog

Rückfragen & Kontakt:

Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-Lloyd

Cruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse @ hl-cruises.com