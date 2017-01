Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

17 Verkehrstote zwischen 1. und 22. Jänner 2017

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren vier Pkw-Lenker und eine Fußgängerin. Am Montag wollte eine 80-jährige Fußgängerin in Wien unmittelbar vor einer Straßenbahn die Fahrbahn überqueren und wurde trotz einer eingeleiteten Vollbremsung von dieser erfasst. Die Fußgängerin starb im Krankenhaus. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf Bundesstraßen und jeweils einer auf einer Gemeinde- und einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote gab es in Niederösterreich und jeweils einen im Burgenland, Steiermark und Wien.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, Überholen und eine Vorrangverletzung. Ein Unfall war ein Alleinunfall und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. bis 22. Jänner 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 17 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es ebenfalls 21 und 2015 18.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Karl-Heinz Grundböck, MA

Sprecher des Ministeriums

Tel.: +43-1-53126-2490

karl-heinz.grundboeck @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at