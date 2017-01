"Ideegration Digital" - Bundeskanzleramt ermöglicht fünf Integrationsinitiativen Zugang zu Entwicklungsprogramm

Wien (OTS) - Accenture, Ashoka, Bundeskanzleramt und Rotes Kreuz starten mit 25.01.2017 eine Workshopreihe. Beim ersten Workshop-Tag in Wien erarbeiten ausgewählte Integrationsinitiativen ihr Entwicklungsprogramm. Ziel des Projekts "Ideegration" ist es, sozialunternehmerische Initiativen, die Integration von Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund fördern, in Österreich zu verbreiten. Aus 104 eingereichten Integrations-Projekten hat eine Jury die fünf wirksamsten Modelle ausgewählt. Diese werden intensiv weiterbegleitet, damit ihre Lösungen dorthin kommen, wo sie gebraucht werden.

Über eine Kooperation mit dem Staatssekretariat für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung wurden nun fünf weitere Initiativen von der Jury ausgewählt, die die wirksamsten technologiebasierten Modelle (wie etwa Apps) entwickelt haben. Diese fünf Initiativen nehmen am "Ideegration Digital"-Entwicklungsprogramm teil, um ihre Netzwerke innerhalb der Zivilgesellschaft - zu Hilfsorganisationen, zu Unternehmen und zur Verwaltung - zu stärken und um ihre Lösungsansätze in Österreich zu vertiefen.

"Wir müssen die Digitalisierung greifbarer machen - sie soll kein Elitenprojekt sein, sondern der ganzen Gesellschaft zu Gute kommen. Digitale Anwendungen können gerade im Integrationsbereich eine große Hilfe für Freiwillige, MigrantInnen und Flüchtlinge sowie MitarbeiterInnen verschiedener Institutionen und NGOs darstellen", erklärte Digitalstaatssekretärin Muna Duzdar.

Die ausgewählten Initiativen werden strukturiert bis Juni 2017 bei der Festigung und Verbreitung ihres Lösungsansatzes begleitet. Dazu werden EntscheidungsträgerInnen und ExpertInnen von "Wirkungsanalyse" bis hin zu "Digitalisierung" aus dem Ideegration-Netzwerk eingebunden, um das wichtige zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich Integration/Inklusion dauerhaft in Österreich zu festigen.

Die Initiativen:

interprAID

ist die erste Online-Plattform für Dolmetschen und Interkulturelle Mittel in sozialen Einrichtungen und überwindet die Barrieren zwischen Geflüchteten/MigrantInnen und sozialen Dienstleistern. https://www.interpraid.org/

ZIAG

hat eine Online-Plattform mit niederschwellig umsetzbaren Integrationsprojekten für Gemeinden aufgebaut und begleitet über Workshops Gemeinden bei der Umsetzung von Best-Practice Integrationsprojekten.

http://ziag.at/

New here

ist eine interaktive und mehrsprachige Karte für Geflüchtete, damit diese sich schnell in der neuen Umgebung zurechtfinden und Angebote/Dienstleistungen finden und nutzen können. http://www.welcomeoida.at/newhere

help2day

ist eine Matchmaking-Plattform zwischen Freiwilligen und Hilfsorganisationen, um die Zeit- und personelle Ressourcen besser zu nutzen und effektiv zu verteilen.

https://www.help2day.org/

More than one perspective (MTOP)

MTOP ist ein integratives Weiterbildungsprogramm für geflüchtete AkademikerInnen mit dem Ziel der nachhaltigen Arbeitsmarktintegration, während gleichzeitig die Wahrnehmung von Geflüchteten über Role-Models verändert wird.

http://mtop.at/

Ideegration ist eine Initiative von accenture, Ashoka und dem Roten Kreuz.

Weitere Informationen finden sie unter: http://www.ideegration.at/

