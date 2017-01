WirtschaftsOskar 2017: And the Nominees are…

USA-Biz-Award der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA - vierzehn österreichische Unternehmen sind für Spitzenleistungen am amerikanischen Markt nominiert

Wien (OTS) - Morgen (Dienstag) gibt die Academy for Motion Picture Arts and Sciences in Hollywood die Nominierungen für die Film-Oscars bekannt. „Diesmal ist leider kein österreichischer Film im Rennen, aber wir werden wieder WirtschaftsOskar“, sagt Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. Mit dem USA-Biz-Award, dem so genannten WirtschaftsOskar, ehrt das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA heuer bereits zum siebenten Mal herausragenden Leistungen österreichischer Unternehmen am hart umkämpften US-Markt. In das Rennen um den WirtschaftsOskar 2017 gehen vierzehn Firmen. Der WirtschaftsOskar wird in den Kategorien Startup, Investition, Innovation, Marktdurchdringung, Trendsetter und Spektakuläres vergeben.

In der Kategorie Startup

bitmovin GmbH (Kärnten) bietet den schnellsten Cloud-basierten Encoding Dienst weltweit für eine Videoplattform an. Zu den Referenzkunden zählen beispielsweise Oculus und Disney.

Stratodesk GmbH (Kärnten) steigt zum Marktführer im Endgerätemanagement in virtuellen Umgebungen auf. Mit dem Gewinn eines US-Bundesministeriums als Kunde gelang ein herausragender Erfolg im heiß umkämpften Government-Sektor. Neben den über 1.000 Unternehmenskunden konnte weiters einer der größten Gesundheitsdienstleister und Dialysespezialisten als Kunde gewonnen werden.

In der Kategorie Investition

Aichelin Holding GmbH (Niederösterreich) erwirbt mit Firma AFC-Holcroft den US-Marktführer in Wärmebehandlungslösungen und steigt zum größten Anbieter von Atmosphärenöfen weltweit auf. Aichelin ist ein führender Anbieter von Anlagen und Systemen für die thermische und thermisch-chemische Wärmebehandlung metallischer Bauteile.

cargo-partner GmbH (Niederösterreich) investiert in Tennessee in einen neuen Logistikstandort für integriertes Supply Chain Management. Neben den strategischen Standorten wie New York, Chicago, Los Angeles und Houston wird am weiteren Ausbau des Netzwerkes gearbeitet.

In der Kategorie Innovation

ETM professional control GmbH (Burgenland): Die Überwachungs- und Steuerungssoftware der Siemens Tochter kommt beim Passagierinformationssystem der U-Bahn in New York ebenso wie bei der Produktion der Boeing 777X zum Einsatz. Zusätzlich konnten renommierte Kunden im Öl- und Gassektor, in der Medizintechnik und im Brauereisektor gewonnen werden.

Frauscher Sensortechnik GmbH (Oberösterreich): Der Technologieführer für Raddetektion und Achszähler gewinnt renommierte Eisenbahngesellschaften als Kunden für seine hochresistenten Sensoren.

FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH (Oberösterreich) verleiht Robotern Kontaktgefühl, um das Werkzeug gefühlvoll wie ein Mensch zu führen. Die renommierte CIO Review kürte das Unternehmen als eines von „20 Most Promising Robotics Solution Provider 2016“.

In der Kategorie Trendsetter

Getzner (Vorarlberg) führt erstmals in den USA Sylodyn als Werkstoff für Dichtungen im Elektronik-, Optik- und Automotivbereich ein. Dies erlaubt eine höhere Gestaltungsfreiheit und Heliumabdichtung.

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH (Niederösterreich) entwickelte sein luftgestütztes Laser Scanning System aus hohen Flughöhen weiter. Dieses kommt beispielsweise bereits bei der NASA zur Vermessung der Schneehöhen in der Sierra Nevada zur Berechnung der Trinkwasserreserven in Kalifornien zum Einsatz. Die Polizei testet den Einsatz der Scanner auf Highways für die rasche Unfalldatenerfassung.

In der Kategorie Marktdurchdringung

Kapsch TrafficCom (Wien) erhält als weltweit anerkannter Anbieter von Intelligent Transport Systems den Auftrag des Verkehrsministeriums im Bundesstaat Massachusetts für ein landesweites Verkehrs- und Facility-Management System der nächsten Generation.

FREQUENTIS AG (Wien) liefert sein bislang größtes Flughafen-Kommunikationssystem an Dallas/Fort Worth, den drittgrößten Flughafen der Welt. Frequentis hat das einzige im amerikanischen Luftraum zugelassene und in Produktion befindliche Kommunikationssystem auf dem Markt. Bislang wurden 120 Tower und Flughäfen in den USA mit dem Frequentis-System ausgerüstet.

In der Kategorie Spektakulär

TRUMER Privatbrauerei (Salzburg): Die Lizenzbrauerei in der kalifornischen Universitätsstadt Berkeley gewann zum dritten Mal die Goldmedaille für das beste „German Style Pilsener“ beim internationalen World Beer Cup in Philadelphia.

NOUS Wissensmanagement (Wien) hat gemeinsam mit der Wiener Staatsoper die neue digitale Marke StaatsOperLive.com in erstmals 4K Ultra High Definition (UHD) Qualität geschaffen, die von Apple in den USA als „App of the Week“ ausgezeichnet wurde.

ViewAR GMBH (Wien) ist einer der führenden Augmented Reality (AR) Entwickler und wurde bei der Augmented World Expo in Santa Clara – in Silicon Valley - mit dem Auggie-Award in der Kategorie „Beste AR-App weltweit“ ausgezeichnet. Dieser Award wird als Oscar der Virtual & AR Branche gesehen. (PWK049/BS)

