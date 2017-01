Wiener Stadthalle: Holiday on Ice - Nach der Show ist vor der Show

Tickets für Holiday on Ice TIME 2018 ab sofort erhältlich

Wien (OTS) - Die neue Holiday on Ice-Show TIME nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die schönsten Momente im Leben. Der erste Kuss, die große Liebe, ein unvergessliches Abenteuer: Inspiriert von ganz besonderen Augenblicken zaubert die erfolgreichste Eis-Show der Welt die schönsten Erinnerungen auf das Eis. Fulminante Eiskunstlauf-Performances und packende Stunts auf höchstem sportlichem Niveau lassen die Zeit für einen Moment stillstehen. Designer Thomas Rath entwirft exklusiv Kostüme für TIME. Untermalt wird die Show von einem neuen Musikkonzept mit vielen bekannten Songs. It's Time!

Holiday on Ice TIME ist von Donnerstag, 18. bis Sonntag, 28. Jänner 2018 in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, zu sehen.

Jetzt die besten Tickets für Holiday on Ice TIME mit 10 % Frühbucherbonus sichern!

Tickets für die brandneue Holiday on Ice-Show TIME sind ab sofort erhältlich. Bis 31. Jänner 2017 10 % Frühbucherbonus pro Vollpreisticket, ab Kategorie A - erhältlich unter www.stadthalle.com, an den Kassen der Wiener Stadthalle, unter service @ stadthalle.com und (01) 98100-480.

50.000 Fans bei Holiday on Ice BELIEVE

BELIEVE, die Holiday on Ice-Show, die gestern, Sonntag, in der Wiener Stadthalle Dernière feierte, ließen sich rund 50.000 BesucherInnen nicht entgehen. Bei insgesamt 16 Shows zeigte sich Jung und Alt gleichermaßen begeistert von der traumhaften Story um die einzig wahre Liebe. Geschäftsführer Wolfgang Fischer freut sich, "dass wir mit 50.000 Besucherinnen und Besuchern auch mit Holiday on Ice BELIEVE unter den Top-3-Tourstops in Europa sind."

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

