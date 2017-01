Österreichs einziges ökologisches Plusenergie-Fertigteilhaus öffnet seine Pforten

Dimbach (OTS) - Am Sonntag den 22. Jänner 2017 eröffnete Österreichs erstes 100% ökologisches und abbaubares Plusenergie-Haus im Oberösterreichischen Baumgartenberg für Interessierte. Mit THE HOUSE wird es, erstmals und einmalig in Österreich, möglich, nicht nur energieunabhängig, CO2neutral und smart, sondern auch stillvoll und luxuriös zu wohnen.

THE HOUSE stellt die Zukunft des Einzelwohnbaus und Energiehaushaltens im Privatwohnbereich dar. Das Wohnhaus wird durch einfache Physik, aus der Natur entlehnten Grundprinzipien, zum ökologischen Kraftwerk, zum Plusenergiehaus.

Der Baustoff, der THE HOUSE einzigartig macht

Im Zentrum von THE HOUSE steht die Solarwabe (Solarfassade) von GAP Solution. Die Solarwabe ist eine Wabe aus Zellulose, somit zu 100% biologisch abbaubar, die sich die Bienenwabe aus der Natur zum Vorbild genommen hat. Wie die Bienenwabe hält die Solarwabe (Solarfassade) das Haus im Winter warm und im Sommer angenehm kühl.

„Die Wabe macht sich den natürlichen Sonnenstand zu Nutze und reguliert so das Raumklima. Steht die Sonne im Sommer hoch, fällt kein Licht in die Wabe und das Haus bleibt angenehm kühl. Die tief stehende Sonne im Winter füllt die Wabe hingegen mit ihren Strahlen aus und nutzt deren Wärme effizient aus. Das Ergebnis sind nahezu konstante Temperaturen im Innenbereich und ein äußerst geringer Heizbedarf.“ erklärt Johann Aschauer, Geschäftsführer von GAP Solution.

Unabhängig von Strom, Gas und Öl

Dank der Photovoltaikanlage ist THE HOUSE mit seinem niedrigen Energiebedarf auch von Stromnetzen unabhängig – gespeichert wird die Energie im hauseigenen Stromspeicher. „THE HOUSE benötigt nur 10 kWh/m²a für Raumwärme, 12 kWh/m²a für Warmwasser und 13 kWh/m²a für den Haushaltsstrom. Dem gegenüber stehen 64 kWh/m²a erzeugter PV-Strom und das auf 150 m² Wohnfläche. Der gesamte Energiebedarf kann somit mit dem Ertrag leicht gedeckt werden und es steht zusätzlich noch genug Energie für 30.000 km/Jahr mit einem Elektroauto zur Verfügung.” so Rudolf Aschauer, Geschäftsführer von THE HOUSE.

Ein innovatives Warmwasserkonzept mit einem integrierten Betonkollektor sorgt dafür, dass das ganze Jahr über Wasser mittels Sonnenenergie vorgewärmt wird. Die Temperaturen die dabei erreicht werden, sind in den meisten Fällen bereits ausreichend. Sollte einmal zu wenig Warmwasser aus dem Betonkollektor zur Verfügung stehen, wird das Wasser einfach mittels Strom aus der Photovoltaikanlage oder dem Stromspeicher nachgewärmt. In Zukunft wird auch ein Elektroauto die Möglichkeit eines zusätzlichen, externen Stromspeichers bieten, um Engpässe in der kalten Jahreszeit überbrücken zu können (vehicle to grid).

Tanken wird überflüssig

Das Wohnvergnügen in diesem Plusenergie-Haus steht außer Frage, aber zusätzlich wird soviel Energie erzeugt, dass sogar genug für die Ladung eines Elektroautos bleibt. Das bedeutet, mit THE HOUSE und einem Elektroauto in der Garage, muss nie wieder Geld für Benzin ausgegeben werden und die Umwelt wird geschont.

Holz als wiederentdeckter Baustoff der Zukunft

Konventionelles Dämmen ist oftmals alles andere als gesund. Anders bei THE HOUSE. Hier wird die Natur nicht belastet, sondern ihr Wissen genützt. Denn was in der Natur schon über tausende Jahre ein guter Baustoff ist, bewährt sich auch um für Menschen eine gesunde Umgebung zu schaffen. Das Holz schafft zudem ein einzigartiges und gesundes Wohnklima und bindet CO2.

Da THE HOUSE vollkommen auf Ökologie und natürliche Baustoffe setzt wohnt es sich in THE HOUSE nachweislich gesünder als in einem klassischen Einfamilienhaus.

So wie Pestizide nicht auf Bioprodukten drauf sind, gibt es in THE HOUSE auch keine hausindigenen Schadstoffe – was zu einer Steigerung des Wohlbefindens führt. Und genau das unterscheidet THE HOUSE von anderen Häusern.

Klimarettung beginnt beim Wohnen

Nicht der Verkehr ist Österreichs größter Umweltsünder, sondern Elektrizität und Wärme. Will Österreich seine Ziele zum Klimaschutz erreichen, und das würde bedeuten bis 2050 95% der Treibhausgasemissionen zu reduzieren, muss beim Wohnbau angesetzt werden. Plusenergiehäuser wie THE HOUSE, wo sogar die E-Mobilität mit angedacht wird, sind somit die Zukunft des Wohnens. „Die CO2-Bilanz kann sich sehen lassen. 2500 kg(CO2)/Jahr werden für Heizung und Warmwasserbereitung gegenüber einem herkömmlichen Haus eingespart, 800 kg(CO2)/Jahr für den Haushaltsstrom und 4500 kg(CO2)/Jahr wenn die gesamte Fahrstrecke von 30.000 km/Jahr mit einem herkömmlichen Fahrzeug absolviert werden würde. Durch den hohen Vollholz-Anteil von THE HOUSE werden sogar schon bei der Aufstellung 212 Tonnen CO2 gebunden. Auf den Lebenszyklus betrachtet (50 Jahre) spart THE HOUSE somit rund 602.000 kg(CO2) ein.” so Rudolf Aschauer. Doch immer noch gewährt der Österreichische Staat, laut WIFO Studie, umweltschädliche Subventionen in Höhe von 3,8 bis 4,7 Mrd. Euro pro Jahr.

Fertigteilhausprinzip aus Mühlvierter Familienbetrieb

Verantwortung übernehmen, Luxus und Sicherheit genießen wird durch THE HOUSE erstmals im Ein- und Mehrfamilienwohnbereich möglich – und zwar, wenn gewünscht im Fertigteilhausprinzip. Mit wenigen Klicks kann man in sein Haus einziehen.

Hinter „THE HOUSE“ steckt ein Mühlviertler Brüderpaar mit der Mission die Welt zu retten. Entwickelt, gefertigt und vertrieben wird THE HOUSE in Dimbach in Oberösterreich.

