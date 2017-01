Margareten: Sterzinger schlägt den Schwertfisch vor

Wien (OTS/RK) - Der Akkordeonist und Sänger Stefan Sterzinger wird am Donnerstag, 26. Jänner, im früheren Nachtlokal „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) die Gäste mit seinem Programm „Für Mittwoch schlage ich den Schwertfisch vor“ unterhalten. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Publikum wird um Spenden ersucht. Bei dem Solo-Auftritt spielt der Musikant virtuos auf der Ziehharmonika und singt dazu. Mit Plaudereien rundet Sterzinger den Abend ab. Über sein Programm sagt der Unterhalter:

„Lieder und Geschichten aus Wien mit der Gewalt der Melodie und der Schönheit des Rock’n Roll oder so“. Nähere Auskünfte über das Bar-Konzert gibt der Künstler per E-Mail: mail @ sterzinger.priv.at.

Weitere Konzerte von Stefan Sterzinger in der „Arena-Bar“ sind für Februar und März geplant. Koordinator aller Kultur-Termine in dem Etablissement („Bar ohne Eigenschaften“, „Poetry Slam“, „Soiree Electrique“, u.a.) ist der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11). Fragen beantwortet der von „Wien Kultur“ und anderen Partnern unterstützte Verein unter der Rufnummer 332 26 94 und per E-Mail: office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Stefan Sterzinger:

http://sterzinger.priv.at/home/

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

