Taco - Puttin‘ On The Ritz 2017

Das Electro-Swing-Remake des Welthits eröffnet das Fred Astaire-Jubiläumsjahr mit einer Charity-Aktion zugunsten von Pink Ribbon.

Wien (OTS) - „Puttin‘ On The Ritz“ ist der Titel eines US-amerikanischen Jazzstandards, der 1929 von Irving Berlin veröffentlicht wurde. Das Lied wurde durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1930 berühmt. Tanz- und Filmlegende Fred Astaire nahm den Titel erstmals 1930 auf und machte den Song 1946 im Film „Blue Skies“ zum Evergreen. 1982 nahm der niederländische Sänger Taco „Puttin‘ On The Ritz“ in einer extravaganten Synthiepop-Version auf, die alleine in den USA über eine Million Mal verkauft wurde und bis auf Rang 4 der Billboard-Charts vordrang. Zum 35-jährigen Jubiläum seines Welterfolges startet Kultsänger Taco nun sein Comeback mit dem Electro Swing-Remake „Puttin‘On The Ritz 2017“.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Klassiker nochmals aufzunehmen, denn der neue Electro Swing-Sound begeistert einfach Generationen. Vor ein paar Tagen meinten begeisterte Kids bei den Proben, dass dieser Sound einfach cheedo (cool) ist. Ich bin schon gespannt auf die Reaktionen“, freut sich Taco.

Neben dem 30. Todestag des wohl bedeutendsten Tänzers der Welt steht 2017 auch das 70jährige Jubiläum der Fred Astaire Dance Studios an, die der Ausnahmekünstler im Jahr 1947 gründete und mittlerweile 170 Tanzstudios weltweit zählt.

Rainer C. Regatschnig, der als Musikproduzent und Chef von Fred Astaire in Österreich die Idee zur Neuauflage des Songs mit Taco hatte, wählte ganz bewusst den 4. Februar 2017 (Weltkrebstag) für die Veröffentlichung der EP, auf der auch ein spezieller Pink Ribbon-Remix (Puttin´ On The Pink) zu hören ist. „Wir unterstützen die Brustkrebsaufklärung und spenden umgerechnet EUR 1,- vom CD-Verkauf an kooperierende Pink Ribbon Organisationen im jeweiligen Verkaufsland. Think pink and start dancing to the party of your life!“

Presseinfos/Hörproben:

www.dropbox.com/sh/jygmuhbbftkn92u/AABn3zvkljCbGJF8pH91nqe4a?dl=0

Offical Video: https://youtu.be/x_HxuQYqSWk

Rückfragen & Kontakt:

Fred Astaire-Austria - Tanz mit Profis GmbH

Rainer C. Regatschnig

Tel.: +43-699- 12472304

E-Mail: office @ fred-astaire.at

www.fred-astaire.at

www.puttin-on-the-ritz-2017.com