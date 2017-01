Petra Lindenbauer Geschirr-Kollektion exklusiv im Wohnsalon Schwertgasse, 1010 Wien

1010 Wien (OTS) - Einladung zur Präsentation der Petra Lindenbauer Essgeschirr-Kollektion exklusiv in Wien im Wohnsalon 1010 Schwertgasse

25.1.2017 um 17:00 im Wohnsalon 1010 Schwertgasse 4

Interior Design, Kochen und Lifestyle: Medienvertreter sind herzlich zur Premiere von Petra Lindenbauers neuer Essgeschirr-Kollektion Wohnsalon 1010 Schwertgasse eingeladen. Haubenkoch Jürgen Csencsits aus Harmisch im Burgenland reicht darauf Grüße aus der Küche.

Petra Lindenbauer, international erfolgreiche Keramik-Künstlerin aus dem Burgenland, stattet die österreichische Spitzengastronomie (zB Steirereck, Wiesergut, etc.) mit Geschirr aus. Jetzt ziehen die charaktervollen Unikate in 6 Farben auch in private Esszimmer ein.

Ihre Gesprächspartner:

Petra Lindenbauer, Keramik-Künstlerin www.petralindenbauer.at,

Dr. Melitta Becker-Unger, GF Wohnsalon 1010 Schwertgasse www.wohnsalon-schwertgasse.at; www.meister-moebel.at

Jürgen Csencsits, 2 Hauben-Koch www.csencsits.at

Zeit: 25.1.2017 um 17:00 Ort: Wohnsalon 1010 Wien, Schwertgasse 4

