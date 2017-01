Fluke Networks stellt vor: DSX-8000 CableAnalyzer(TM), das weltweit erste zertifizierte Feld-Messgerät der Kategorie 8

Everett, Washington (ots/PRNewswire) - Fluke Networks stellt den DSX-8000 CableAnalyzer vor, das erste Feld-Messgerät, das für alle Anforderungen der Standards für Feld-Messgeräte der Kategorie 8 unabhängig zertifiziert ist und entsprechende Freigaben hat. Der DSX-8000 ist das neueste Mitglied der Versiv-Produktfamilie zur Kabelzertifizierung und setzt die Tradition von Fluke Networks fort, Produkte zu entwickeln, mit deren Hilfe Datakom-Installateure auf schnellere, präzisere und rentablere Weise System-Garantien im Kupfer- und Glasfaserbereich erzielen können.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/459685/Fluke_Networks_DSX_8000 _CableAnalyzer.jpg

"Intertek hat bestätigt, dass der DSX-8000 CableAnalyzer von Fluke Networks die Anforderungen von ANSI/TIA-1152-A Level 2G an die Messgenauigkeit erfüllt", so Antoine Pelletier, Project Engineer -ICT Cabling Products Testing, Intertek. "Die Verfügbarkeit von Messgerätem, die diesen Standard erfüllen, ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Cat 8 und bedeutet, dass die Kunden sich darauf verlassen können, dass ihre Installationen normenkonform sind."

Mit der Einführung eines Feld-Messgerätes verfügen Planer und Installateure jetzt über die Mittel, die sie benötigen, um Cat 8 zur Unterstützung von 25- und 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken bereitzustellen. Durch das Erreichen dieses Meilenstein des ersten Cat 8 Feld-Messgeräts, hat die DSX-Serie eine Anzahl von Maßstäben gesetzt, darunter:

Die ersten Permanent Link- und Channel-Adapter mit vollem 2 GHz-Bereich, was eine Feld-Zertifizierung von TIA Cat 5 bis 8 und ISO/IEC Class C bis FA sowie I/II (Class II-Adapter werden im Sommer 2017verfügbar sein) möglich macht

Die schnellste Messzeit: Cat 6A-Zertifizierung in 8 Sekunden

Das erste Messgerät, das von Herstellern von Cat 8-Lösungen freigegeben ist.

Das einzige Messgerät, das die Durchgängigkeit des Schirms, über den gesamte Kabellänge gemäß den Anforderungen für Messgeräte der Stufe 2G messen kann.

Das einzige Testgerät, mit dem die optionalen Wider-Unsymmetrie Meswsungen vorgenommen werden können, die unerlässlich sind, um den Einsatz moderne PoE-Systeme zu gewährleisten.

"Während Versiv-Besitzer einen schnellen Rückzahlung ihrer Investition (ROI) melden, erwarten Installations-Betriebe, dass ihre Messgeräte über viele Jahre hinweg halten," so Eric Conley, Vice President und General Manager von Fluke Networks. "Mit dem Kauf des DSX-8000 können sie sicher sein, dass sie vorbereitet sind, wenn ihre Kunden Cat 8-Technologien einführen. Die Kombination von hohem ROI und Zukunftssicherheit machen dies zu einer cleveren Investition."

Paduit, ein führender Anbieter von Netzwerk-Lösungen, hat den DSX-8000 ebenfalls freigegeben und bestätigt, dass dies das einzige Feld-Messgerät ist, das alle Cat 8-Anforderungen erfüllt.

"Kategorie 8 verspricht eine problemlose Migration zu höheren Bandbreiten im Rechenzentrum, mit einfacher Migration und signifikanten Einsparungen," so Marc Naese, Vice President, Data Center Business Unit, Panduit Corporation. "Um diese Vorteile nutzen zu können, müssen die Kunden sicherstellen, dass ihre Installationen alle Spezifikationen für Cat 8 erfüllen. Panduit® Labs haben den Fluke Networks DSX-8000 bewertet und ihn für die Zertifizierung unserer Installationen freigeben."

Verfügbarkeit - Der Fluke Networks DSX-8000 CableAnalyzer steht jetzt zur Bestellung bei unseren Händlern der branchenführenden Versiv-Produktreihe von Fluke Networks bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.flukenetworks.com/versiv.

Ressourcen - Weitere Ressourcen über den Cat 8-Standard, über Fluke Networks-Zertifizierungsprogramme und -produkte finden Sie unter:

http://www.flukenetworks.com/datasheet-DSX-CableAnalyzer-Series -

www.flukenetworks.com/cat8

Über Fluke Networks

Fluke Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Tools zur Zertifizierung, Fehlersuche und Installation für Experten, die wichtige Netzwerkverkabelungsinfrastrukturen installieren und warten. Von der Installation der fortschrittlichsten Rechenzentren bis hin zur Wiederherstellung von Diensten bei schlechten Wetterbedingungen -unsere Kombination aus unschlagbarer Verlässlichkeit und unvergleichlicher Leistung stellt sicher, dass Aufträge effizient erledigt werden können. Die Hauptprodukte des Unternehmens umfassen die innovative LinkWare Live - die erste Kabelzertifzierung mit der Möglichkeit einer Cloud-Verbindung - eingeführt gegen Ende 2014. Für weitere Informationen rufen Sie 1-800-283-5853 (USA/Kanada) oder 1-425-446-5500 (International) an oder senden Sie eine E-Mail an www.flukenetworks.com.

Für weitere Informationen und Updates folgen Sie Fluke Networks auf Social Media. Twitter: https://twitter.com/flukenetdci Facebook: http://www.facebook.com/flukenetworks LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fluke-networks

Rückfragen & Kontakt:

Jeff Fishburn

OnPR for Fluke Networks

(503) 802-4408

jefff @ onpr.com