Bis zu 1,607 Millionen sahen Streif-Abfahrt im ORF

Wien (OTS) - Die Herren-Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif fand gestern (Samstag, 21. Jänner 2017) bei Kaiserwetter statt – das Zuschauerinteresse an der ORF-Übertragung war einmal mehr enorm: Bis zu 1,607 Millionen waren via ORF eins live dabei, mit durchschnittlich 1,376 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 72 Prozent Marktanteil (65 bzw. 64 Prozent in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahren).

Weiter geht es in Kitzbühel heute, am 22. Jänner, um 10.00 bzw. 13.00 Uhr live in ORF eins mit dem Slalom am Ganslernhang bzw. einem „Sport am Sonntag“ um 18.00 Uhr in ORF eins, in dem Ernst Hausleitner und Benni Raich einen Blick hinter die Kulissen von Kitzbühel werfen.

