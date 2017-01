Wien-Donaustadt: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Im Kreuzungsbereich der Erzherzog-Karl-Straße mit der Murmanngasse ereignete sich am 20. Jänner 2017 gegen 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall. In Folge des Zusammenstoßes versuchte eine 39-Jährige ihr Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen und kollidierte mit einem Lichtmast. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Eine Person wurde verletzt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at