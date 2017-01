Wien-Innere Stadt: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Wien (OTS) - Polizisten in Zivil beobachteten am 19. Jänner 2017 einen Suchtgifthandel am Stubenring. Ein 24- und 25-Jähriger wurden festgenommen. Bargeld und Suchtgift wurden sichergestellt.

