Grüne Wien/Ellensohn: „Zeit, dass der Regierungs-Tacho wieder ausschlägt.“

Wien (OTS) - „Wir Grüne heißen Jürgen Czernohorszky herzlich willkommen im Team und hoffen, dass unser Koalitionspartner nun wieder auf Touren kommen kann. Es wird höchste Zeit, dass der Regierungs-Tacho wieder ausschlägt", setzt Klubobmann David Ellensohn auf neuen Schwung durch das vorläufige Ende der Personaldebatten beim Regierungspartner.

„Ja, man muss schon zugeben, dass in den vergangenen Wochen aufgrund der Personaldiskussionen einiges an Arbeit liegen geblieben ist. Deshalb wünsche ich der SPÖ, dass mit der heutigen Entscheidung, die Arbeitsfähigkeit wieder voll hergestellt ist“, so Ellensohn.

Eine umfassende inhaltliche Bewertung der Neuerungen werden die Grünen Wien über das Wochenende vornehmen und Anfang kommender Woche kommunizieren.

