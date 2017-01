Bezahlen mit SIX beim legendären Hahnenkamm-Rennen

Wien (OTS) - SIX Payment Services ermöglicht auch heuer beim berühmtesten Skirennen der Welt, dem Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, bargeldloses Bezahlen. Vom 19.-22. Jänner 2017 sind der komplette Fan Catering Bereich in der Kitzbüheler Innenstadt und die Fastlane von Mastercard, dem offiziellen Partner der Hahnenkamm-Rennen, sogar komplett cashless.

An über 80 mobilen Bankomat-Kassen können die Gäste Tickets, Essen und Getränke bargeldlos bezahlen. Im Fan Catering Bereich ist zusätzlich die mobile Payment Lösung „mCashier" im Einsatz, bei der auf jedem Verkaufsstand ganz einfach über das Smartphone oder ein Tablet bezahlt werden kann. SIX Payment Services stellt dabei die komplette Bezahl-Infrastruktur zur Verfügung. Ein dediziertes Team von SIX Payment Services wird an diesem Wochenende vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Die bargeldlose Ausstattung von Events, auch dieser Größenklasse, ist eine der Kernkompetenzen von SIX in Österreich.

Bargeldlos bezahlen und Zeit sparen

Mühsames Bargeldhandling kann vermieden, Warteschlangen können minimiert werden. Besucher können bequem mit Karte zahlen, bei Beträgen unter EUR 25 noch schneller ohne PIN-Eingabe und Unterschrift, und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Hahnenkamm-Rennen:

– In der Cashless Area in der Kitzbüheler Innenstadt

– Bei allen Ticketverkaufsständen in den Eingangsbereichen

– An ausgewählten Ständen im Zielbereich

„Veranstaltungen und Events ohne Bargeld werden sich zukünftig immer mehr durchsetzen. Wir sind sehr stolz, das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel - den jährlichen Höhepunkt des Ski Weltcups - mit unseren mobilen Bezahllösungen auszustatten. Wir unterstützen die Veranstalter und Gastronomen mit einer schnellen und sicheren Zahlungsabwicklung. Es ist besonders herausfordernd, bei einem Event mit einer so großen Anzahl an Besuchern, einem dichtgedrängten Programm und frostigen Temperaturen zuverlässiges Bezahlen sicherzustellen“, sagt Thomas Grabner, Geschäftsführer von SIX Payment Services in Österreich.

Kein zeitaufwändiges Bargeldhandling

Gastronomen müssen kein Wechselgeld bereithalten und es besteht keine Diebstahlsgefahr der Tageseinnahmen. Sie profitieren von der unkomplizierten Zahlungsabwicklung und der finalen Abrechnung auf Knopfdruck.

„Mobile Zahlungslösungen sind ein Ausdruck von Lifestyle. Wo würde das nicht besser passen als zum Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel", so Thomas Grabner weiter.

Schneller mit der Mastercard Fastlane

In der exklusiven Mastercard Fastlane sind Karteninhaber einfach schneller: Bei Bezahlung des Tickets mit der Mastercard Karte oder Maestro Bankomatkarte gelangen sie schneller in den Zuschauerbereich.

Als weiteres Zuckerl für Besucher der Mastercard Area ersparen sich Karteninhaber bei Bezahlung mit der Mastercard oder Maestro Karte EUR 1 Pfand auf ihren Becher und bekommen bei Rückgabe trotzdem EUR 1 ausbezahlt.

SIX Payment Services

SIX Payment Services bietet Finanzinstituten und Händlern sichere, innovative Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Die maßgeschneiderten Lösungen umfassen die Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungen mit Kredit-, Debit- sowie Prepaid-Karten. Dabei stellt SIX Payment Services in der Schweiz und international sowohl die Akzeptanz wie auch die Abwicklung von kartenbasierten Zahlungen sicher und gehört als Marktführer in der Schweiz, in Österreich und in Luxemburg zu den größten europäischen Verarbeitern von Kartentransaktionen.

Mit rund 1‘100 Mitarbeitenden an 10 Standorten weltweit begleitet SIX Payment Services Kunden aus 33 Ländern. www.six-payment-services.com

SIX

SIX betreibt die schweizerische Finanzplatzinfrastruktur und bietet weltweit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr an. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (rund 140 Banken verschiedenster Ausrichtung und Größe) und erwirtschaftete 2015 mit über 4‘000 Mitarbeitenden und Präsenz in 25 Ländern einen Betriebsertrag von 1,8 Milliarden Schweizer Franken und ein bereinigtes Ergebnis von 713,7 Millionen Schweizer Franken. www.six-group.com

Rückfragen & Kontakt:

SIX Payment Services

Katharina Praschl

Telefon: +43 1 71 70 1 6534

E-Mail:katharina.praschl@six-group.com



SIX

Jürg Schneider

Telefon: +41 58 399 2129

Fax: +41 58 499 2710

E-Mail: pressoffice @ six-group.com