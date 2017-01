„Pressestunde“ mit Matthias Strolz, Klubobmann NEOS

Am 22. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Nachricht vom Rückzug des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll platzte mitten in die Klausurtagung der NEOS in Retz und wurde von Matthias Strolz mit Genugtuung quittiert. Der NEOS-Chef sieht darin die Chance auf einen neuen politischen Stil. Welche Veränderungen im Machtgefüge zwischen Bund und Ländern erwartet er konkret? Wie wollen die NEOS auf zweistellige Wahlergebnisse kommen? Mit welchen politischen Kräften will Strolz Bündnisse eingehen? Und was wäre die Alternative zum viel kritisierten Kammersystem in Österreich? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. Jänner 2017, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Rainer Nowak

„Die Presse“

und

Helma Poschner

ORF

