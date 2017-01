Convention Bureau Niederösterreich lud zum Business Breakfast

Bohuslav: Niederösterreich setzt verstärkt auf Kongresstourismus

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Magischer Start ins neue Jahr“ fand gestern das Business Breakfast des Convention Bureau Niederösterreich gemeinsam mit über 25 Partnern im Palais Niederösterreich in Wien statt. Über 105 Entscheidungsträger aus dem Event- und Wirtschaftsbereich folgten der Einladung und erlebten einen spannenden Vormittag. Für die genussreichen Momente sorgte das Gourmetfrühstück von Toni Mörwald, für Spannung hingegen der das Publikum in Staunen versetzende Auftritt von Lucca, dem Vizeweltmeister der Mentalmagie, sowie das Angebot der über 25 Top-Partner des Convention Bureau Niederösterreich, die fesselnde Ideen für die nächste Firmenveranstaltung präsentierten.

„Wien gehört für uns zu jenen wichtigen Zielmärkten, bei denen sich der persönliche Kundenkontakt und das Netzwerken in jeder Hinsicht auszahlen“, erläutert Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav. „Wiener Kundinnen und Kunden schätzen an niederösterreichischen Locations die gute verkehrstechnische Anbindung aber auch die Weite und Vielfalt des Landes, die wiederum für den kreativen Prozess sehr förderlich ist“, so Bohuslav.

Für das Team und die Top-Partner des Convention Bureau war der Event ein voller Erfolg. „Wir freuen uns über diese schöne Veranstaltung. Wir durften unseren interessierten Kunden unser breites Angebot und die hohe Servicequalität in Niederösterreich präsentieren“, so Edith Mader, Leiterin des Geschäftsfeldmanagements Wirtschaftstourismus und des Convention Bureau Niederösterreich.

Das Convention Bureau Niederösterreich ist eine unabhängige Informations- und Koordinationsplattform für den Wirtschaftstourismus in Niederösterreich. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Anfragen und unterstützt seine Kunden aus dem In- und Ausland bei der Organisation ihrer Veranstaltung und vergibt auch die Kongressförderung von bis zu 3.000 Euro. Bei der Vermittlung von Locations, Übernachtungsmöglichkeiten und Eventagenturen kann das Convention Bureau Niederösterreich auf einen Pool von hoch qualifizierten Partnern zurückgreifen. Neben einem Professional Congress Organiser stehen derzeit 43 Betriebe und Locations mit besten infrastrukturellen Voraussetzungen als Top-Partner zur Verfügung.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw.Niederösterreich-Werbung, Marlies Frey, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marlies.frey @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at, www.convention.niederoesterreich.at.

