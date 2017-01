Schickhofer leitet künftig SPÖ-Reformgruppe für Parteiöffnung

Schickhofer auf Vorschlag von Christian Kern einstimmig vom SPÖ-Vorstand gewählt – Fokus auf Mitbestimmung und Attraktivierung der Mitgliedschaft

Wien (OTS/SK) - Der steirische SPÖ-Vorsitzende und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer ist heute, Freitag, auf Vorschlag von SPÖ-Chef, Bundeskanzler Christian Kern vom Bundesparteivorstand der SPÖ einstimmig zum Koordinator des SPÖ-Reformprozesses bestellt worden. Ziel dieses Projektes ist es, die Modernisierung und Öffnung der SPÖ-Strukturen voranzutreiben. „Michael Schickhofer bringt viel Erfahrung in Sachen Organisationsentwicklung mit. In der Steiermark hat die SPÖ einen Reformprozess konsequent auf Schiene gebracht und umgesetzt. Darum bin ich überzeugt, dass Michael Schickhofer der richtige Macher für diese große und wichtige Aufgabe ist“, sagte Kern im Anschluss an die Sitzung. ****

Schickhofer bedankte sich für das Vertrauen von Christian Kern und des Vorstandes: „Wir laden alle Menschen in Österreich ein, gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten. Nach dem Motto ‚Zuhören, Verstehen, Handeln‘ werden wir den Plan A mit aktiven Vor-, Quer- und Nachdenkern vorantreiben, weiterentwickeln und umsetzen.“ Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler zeigen die Bestellung Schickhofers zum Reformkoordinator und Peter Kaisers Vorsitz in der Kriterienkatalog-Gruppe, „dass es nicht zehn verschiedene SPÖ-Organisationen gibt, sondern eine Gesamtpartei, die wir alle gemeinsam verbessern und weiterbringen“.

Schickhofer möchte die SPÖ zu einer Plattform und Andockstelle für politisches Engagement machen. „Ob als SPÖ-Mitglied oder Umsetzungspartner des Plan A - setzen wir gemeinsam die notwendigen Schritte, um unser Land in die Pole-Position zu bringen.“ (Schluss) mo/bj

