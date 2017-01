Flächendeckender und seriöser Notruf nur bei 1a-Installateuren - Arbeiterkammer NÖ bestätigt: Seriöse Hilfe zu marktüblichen Preisen.

Wien (OTS) - Berechtigte Empörung herrscht derzeit über eine "Notruf-Abzocke" (Zitat aus Zeitung "heute", Wien-Ausgabe vom 20. Jänner 2017) eines Installateurbetriebes in Wien. Davon distanziert sich nun völlig zu Recht die größte Installateursvereinigung des Landes, die 1a-Installateure. "Uns als 1a-Installateure schmerzt diese Berichterstattung, da damit ja eine ganze Branche in unnötige Geiselhaft genommen wird. Ein Notfall ist bekanntlich eine besonders unangenehme Situation. Dabei kommt es auf schnelle Hilfe an, ohne gleich über mögliche hohe Kosten nachdenken zu müssen!", erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH. Als Netzwerk selbständiger Installationsbetriebe bieten die 180 österreichweit vertretenen 1a-Installateure flächendeckend den unschlagbaren Vorteil eines jederzeit erreichbaren 24h-Notrufs. "Und zwar egal, ob man bereits Kunde ist oder nicht. In Notfällen helfen wir rasch und schnell - und zwar jedem. Erreichbar sind wir dabei unter der zentralen Notrufnummer 05 1704!", so Apfelthaler.

Auch die Arbeiterkammer NÖ hat in der aktuellen Ausgabe von "Treffpunkt AKNÖ" Installateur-Notrufe kritisch hinterfragt und geprüft. "Für uns als 1a-Installateure war dies eine echte Bestätigung: Gute Bewertungen erhält dabei einzig und allein der 1a-Notruf der 1a-Installateure. So wird zusammenfassend berichtet, dass lediglich der 1a-Notruf seriöse Hilfe zu marktüblichen Preisen bietet. Für uns als erste Adresse für Bad und Heizung ist das Ansporn und Bestätigung zugleich!", so Apfelthaler abschließend.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben. Die Marke 1a-Installateur ist heute die mit Abstand bekannteste Installateurmarke Österreichs und eindrucksvoll im Markt etabliert. Die gestützte Bekanntheit liegt österreichweit bei 84% in der Zielgruppe. In Wien liegt die Bekanntheit sogar bei hervorragenden 90%.

Rückfragen & Kontakt:

1a-Installateur Marketingberatung GmbH

Tel: 01 / 524 74 00

info @ 1a-installateure.at