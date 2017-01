Aviso: Österreicher legt sich mit Facebook an - Event im Weltcafé

Wien (OTS) - Der Wiener Unternehmer Martin Gebauer legt sich mit dem Giganten Facebook an. Er und sein Startup-Team haben mit „connectZ“ eine App entwickelt, welche reale und virtuelle Welt vereint. Immer mehr Menschen melden sich von Facebook ab und suchen Alternativen:

Ein Trend, der gerade erst beginnt. connectZ erweitert das klassische Soziale Netzwerk mit einer Standortanzeige in Echtzeit und einem neuen Weg der Kommunikation. User teilen nicht der ganzen Welt mit, was sie gerade machen, sondern sagen ihrer unmittelbaren Umgebung, was sie gerade wollen. Der Slogan „closer than you think” zeigt bereits, wohin die Reise geht: Menschen mit gleichen Interessen zusammenbringen, anstatt sie auf virtueller Distanz zu halten. Das kann viel bedeuten: Sei es nun die Frage nach der nächsten Party, wer beim Kuchenbacken Zucker beisteuern mag, ob jemand der alten Dame beim Aufbauen eines Regals helfen kann oder ob sich ein Käufer für die gebrauchte Tennisausrüstung findet. Persönliche Treffen also, anstatt virtueller Freunde und eine Rückkehr zum echten Leben. Alles natürlich mit höchsten Datenschutzanforderungen.

Dass diese Idee als direkter Angriff auf Facebook verstanden werden kann, ist klar. Anstatt wie Facebook die Menschen auf virtueller Distanz zu halten, liegt bei connectZ der Fokus auf spontanen Treffen und Kontakten mit örtlich nahen Personen. Unsere regelmäßigen Events fördern zusätzlich den Spaß und Nutzen der App.

Das erste Zusammenkommen der connectZ-Community findet am Donnerstag den 26. Januar 2017 um 19.00 Uhr im Wiener Weltcafé statt. Dort wird die App vorgestellt und eine Gruppe von Testpersonen berichtet von ihren Erfahrungen. Auch die nächste Version der App wird mit einem ganz besonderen Special vorgestellt.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse laden wir herzlichst dazu ein, unser Event zu besuchen und darüber zu berichten.

26. Januar 2017 um 19.00 Uhr – Wiener Weltcafé

connectZ Competition Event



Datum: 26.1.2017, 19:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Weltcafé Wien

Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Martin Gebauer, Geschäftsführer und Pressekontakt

Bechardgasse 17/14 DG

1030 Wien

Austria

+43 650 3050577

presse @ connectz.at