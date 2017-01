SPÖ-Termine von 23. Jänner bis 29. Jänner 2017

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 23. Jänner 2017:

Sozialminister Alois Stöger nimmt an der Konferenz der Europäischen Kommission "Europäische Säule der sozialen Rechte" in Brüssel teil.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt an der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Straßburg teil (bis 25.1.).

9.30 Uhr „Schule 4.0 – Jetzt wird’s digital“ – Bildungsministerin Sonja Hammerschmid präsentiert Digitalisierungsstrategie (NMS 16 Koppstraße/II - Koppstraße 110, 1160 Wien).

19.00 Uhr Festvortrag „Der Mut zum Unvollendeten“ von Heinz Fischer zum Geburtstag von Bruno Kreisky. Nähere Informationen und Anmeldung unter http://tinyurl.com/hbpdnuw (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.15 Uhr Live TV-Diskussion mit SPÖ-Vorsitzendem, Bundeskanzler Christian Kern auf PULS 4 (PULS 4).

DIENSTAG, 24. Jänner 2017:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen(Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages zur Veranstaltung "Letzte Orte vor der Deportation – die Sammellager in Wien-Leopoldstadt. Überlebende berichten." in den Festsaal der ÖAW ein (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien).

17.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht den FIS Nachtslalom der Herren in Schladming.

18.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Christian Kern diskutiert mit der Sektion ohne Namen und 200 jungen Gästen aus ganz Österreich unter dem Motto „Worauf warten?“ über seinen Zukunftsplan für Österreich. Nähere Informationen und Anmeldung zum Event finden Sie unter: https://www.facebook.com/events/728969080601391/ (Ares Tower, Wolke 19, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Themenplattform Update Politics: Information, Diskussion und Innovation „DIGITALISIERTE ARBEIT UND POLITIK - Die politische Verarbeitung eines zentralen Zukunftsthemas“ mit Jörg Flecker (Sozialwissenschafter, Universität Wien und FORBA). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/zvlwr3j (Karl-Renner-Institut, Bruno-Kreisky-Saal, Eingang: Gartenhotel Altmannsdorf, Hotel 1, Hoffingergasse 26, 1120 Wien)

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Africa. Dimensions of a Continent“ findet eine Veranstaltung zum Thema „Mali: The Quest for sustainable Peace - The role of the EU and its Sahel strategy“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter http://tinyurl.com/hv972nu (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 25. Jänner 2017:

Sozialminister Alois Stöger unterzeichnet in Tirana ein Sozialversicherungsabkommen mit Albanien.

8.30 Uhr Pressegespräch zur deutschen Pkw-Maut mit Bundesminister Jörg Leichtfried, SPÖ-Europaabgeordneter Karoline Graswander-Hainz und SPD-Europaabgeordnetem Ismail Ertug (Europäisches Parlament, Anna-Politkovskaya-Saal, PHS 0A050, großer Pressekonferenz-Saal, Pressezentrum, Brüssel).

9.00 Uhr Bundeskanzler Christian Kern und Bundesministerin Sonja Hammerschmid besuchen die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 11 (BHAK Wien 11 , Geringergasse 2, 1110 Wien).

9.30 Uhr Frauenministein Sabine Oberhauser eröffnet die Veranstaltung "Wenn arbeiten zum Risiko wird - (sexuelle) Übergriffe und Gewalt gegen Frauen" (ÖGB Catamaran, Großer Saal, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

15.00 Uhr Keynotes von Bundeskanzler Christian Kern und Staatssekretärin Muna Duzdar beim 5. IKT Konvent 2017 unter dem Generalthema „Digitalisierung: Vision versus Realität“. Weiters nehmen Bundesminister Jörg Leichtfried, Bundesminister Thomas Drozda und Bundesministerin Sonja Hammerschmid teil. Nähere Informationen finden Sie unter http://tinyurl.com/j927tvm (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien).

19.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda verleiht den Österreichischen Kunstpreis und den Hans Hollein-Kunstpreis 2016 (Dachfoyer Hofburg, Eingang: Josefsplatz, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 26. Jänner 2017:

10.00 Uhr Feierliche Angelobung von Dr. Alexander Van der Bellen zum 9. Bundespräsidenten - Nationalratspräsidentin Doris Bures hält bei der 18. Bundesversammlung anlässlich der Angelobung die Festansprache; u.a. mit Bundeskanzler Christian Kern, Mitglieder der Bundesregierung und SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder (Historischer Sitzungssaal, Parlament).

18.00 Uhr Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2016 - Hauptpreis geht an den Verteilungsökonomen Branko Milanovic für sein Buch „Die ungleiche Welt. Migration, das Eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht“ (erschienen im Suhrkamp-Verlag, 2016); u.a. mit SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Anmeldung unter: http://akwienveranstaltung.bestheads.com/ (AK-Bildungszentrum, Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

FREITAG, 27. Jänner 2017:

9.00 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale treten zusammen (Parlament).

21.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht den Burgball an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt (Burgplatz 1, 2700 Wiener Neustadt).

SONNTAG, 29. Jänner 2017:

Bundeskanzler Christian Kern in Israel (bis Dienstag, 31. Jänner).

Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht die Rodel-WM in Innsbruck Igls.

(Schluss) mp/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum