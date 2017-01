AVISO Medientermin – VHS Wien: 15 neue ehrenamtliche Initiativen für Wien

Abschlussevent der Akademie der Zivilgesellschaft stellt Projekte der Herbstlehrgänge vor

Wien (OTS) - Von Gesundheitsberatung für geflüchtete Menschen über ein Ausstellungsprojekt zum Thema Frieden bzw. den Verlust des Friedens bis hin zu Achtsamkeits-Workshops an Schulen: die Themen der 15 neuen Freiwilligenprojekte, die der Herbstlehrgang der Akademie der Zivilgesellschaft hervorgebracht hat, sind vielfältig. Am 26.Jänner, 10 Uhr stellen sich alle Initiativen beim Abschlussevent der Akademie in der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1) vor.

Unterstützung für Freiwilligenprojekte durch Bildung

Das Ziel der Akademie der Zivilgesellschaft ist es, selbstbestimmtes freiwilliges Engagement so einfach wie möglich zu machen. Wer Positives zum Zusammenleben in Wien beitragen möchte, soll das mit professioneller Unterstützung tun können. Eigene Projektideen können beim ersten Gründungsservice für Freiwilligenprojekte aufgebaut und in die Tat umgesetzt werden. Insgesamt sind an der Akademie der Zivilgesellschaft seit dem Start am Februar 2016 so bereits über 30 Projekte entstanden.

15 neue ehrenamtliche Projekte stellen sich vor

Die Herbstlehrgänge 2016/17 enden am 26. Jänner mit einer feierlichen Zertifikatsverleihung inklusive Projektpräsentationen. 15 neue Projekte stellen sich und ihr Anliegen vor. Im Anschluss an die Verleihung stehen die ehrenamtlichen Projekte für Interviews zur Verfügung.

Zur Abschlusspräsentation laden wir die MedienvertreterInnen herzlich zu einem Pressetermin mit Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen ein.

Ablauf:

10-10:15 Uhr: Begrüßung durch VHS Wien-Geschäftsführer Herbert Schweiger und Brigitte Pabst, Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft

10:15-11:30 Uhr: Projektpräsentationen und Zertifikatsverleihung

Ab 11:30 Uhr: Projekte stehen für Interviews zur Verfügung

Moderation: Josef Broukal

Datum: 26.01.2017, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: VHS Wiener Urania, Dachsaal

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

