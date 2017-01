digital alpha ist erstes eCommerce Hub in Österreich

Das digital alpha Hub ist für Händler, Markenhersteller und Dienstleister die führende Anlaufstelle im Bereich eCommerce und Digitalisierung in Österreich.

Wien (OTS) - A-COMMERCE, als eines der führenden eCommerce Beratungs-und Netzwerkunternehmen in Österreich, hat die Vision zu einem eCommerce Hub bereits im vergangenen Jahr ausgearbeitet. Seit Januar 2017 betreibt das Unternehmen ein eigenes eCommerce Hub im Süden von Wien. Internationale Partner wie plentymarkets und Leadfeeder, haben bereits ihre Büroräumlichkeiten bezogen und sehen durch das digital alpha Hub die große Chance, in den Österreichischen Markt einzutreten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Hub zur Weiterentwicklung und Förderung der Digitalisierung - vor allem der eCommerce Branche -in Österreich einen großen Schritt beitragen können. Dieser eCommerce und Digitalisierungs Hot Spot im Süden von Wien soll ein starkes Zeichen dafür sein, dass Unternehmen aus diversen Branchen "Nachhilfe" in den Bereichen Digitalisierung und eCommerce brauchen und diese aus erster Hand, bekommen werden.", so Stephan Grad -Gründer und Geschäftsführer von A-COMMERCE und des digital alpha Hubs.

Weiterbildung is key

Das digital alpha Hub ist für Händler und Agenturen eine Anlaufstelle des ständigen Know-How Transfers. Einmal im Quartal finden Workshops zu den verschiedenen Teilbereichen der Digitalisierung und des eCommerce statt. Bis zu 15 Besucher haben exklusiv die Möglichkeit an diesen Workshoptagen Wissen aus erster Hand zu generieren.

Vorträge zu Themen wie Rechtsberatung, Datenschutz, Zertifizierungen aber auch Payment, Logistik und Marketing wird es in regelmäßigen Abständen geben.

"So wie die Marke A-COMMERCE für Know-How und Qualität in der strategischen Planung als auch in der Umsetzung steht, sind wir uns sicher, dass das digital alpha Hub in Brunn am Gebirge als "Geburtsort" vieler spannender Projekte dienen wird.", so Stephan Grad weiter.

Rückfragen & Kontakt:

Ana-Maria Birsan

Head of Marketing, Events & Communication

+43 664 - 30 13 669

ana-maria @ a-commerce.at

Wiener Straße 129, 2345 Brunn am Gebirge