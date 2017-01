Weiss-Preis 2016 an Föhnforscher Alexander Gohm

Der Meteorologe vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Uni Innsbruck untersucht die Mechanismen des Eindringens von Föhn in Tälern.

Wien (OTS/FWF) - Der Innsbrucker Föhnforscher Alexander Gohm ist heute mit dem Weiss-Preis 2016 geehrt worden. Der von der Weiss-Wissenschaftsstiftung verliehene Forschungsförderungspreis wird vom Wissenschaftsfonds (FWF) abgewickelt und wurde erstmals in Innsbruck verliehen. Das mit insgesamt rund 360.000 Euro geförderte Projekt wird die Mechanismen des Eindringens von Föhn in Tälern und des Zusammenbrechens dieses warmen, trockenen Fallwinds erforschen. Neben dem Preisträger anwesend waren bei der Verleihung unter anderem Rudolf Bauer, Vorstand der Weiss-Wissenschaftsstiftung, FWF-Präsident Klement Tockner sowie der Rektor der Universität Innsbruck, Tilmann Märk.

„Ich darf Alexander Gohm im Namen der Weiss-Wissenschaftsstiftung sehr herzlich zum Weiss-Preis 2016 gratulieren“, so Stiftungsvorstand Rudolf Bauer bei der feierlichen Zeremonie, und weiter: „Es freut mich jedes Jahr aufs Neue zu sehen, wie der Stiftungszweck – die Förderung der Wissenschaften in den Bereichen Meteorologie und Anästhesie – so beeindruckend erfüllt wird.“

„Die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung auch über Stiftungen ist ein enorm wichtiger Schritt hin zum Aufbau einer philanthropischen Kultur in Österreich“, so FWF-Präsident Klement Tockner in seiner Ansprache. „Ich darf der Weiss-Wissenschaftsstiftung für ihr Vertrauen in den FWF danken und wünsche dem Preisträger Alexander Gohm nur das Beste für sein spannendes Projekt“, so Tockner abschließend.

„Der wissenschaftliche Nachwuchs produziert einen wesentlichen Teil der Forschungsergebnisse unserer Universität. Die Förderung eines unserer herausragenden, jungen Meteorologen durch die Weiss-Wissenschaftsstiftung freut uns deshalb sehr“, so Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck. „Dass sich dieses Projekt nach den strengen Auswahlkriterien des Wissenschaftsfonds durchgesetzt hat, ist ein weiterer Beweis für die erfolgreiche Arbeit unseres Forschungsschwerpunkts 'Alpiner Raum – Mensch und Umwelt'. Die Universität Innsbruck nimmt in diesem Bereich international eine führende Rolle ein“, so Märk weiter.

Weiss-Preis

Der Wissenschaftsfonds (FWF) schreibt seit 2014 im Auftrag der „Dr. Gottfried und Dr. Vera Weiss-Wissenschaftsstiftung“ jedes Jahr den Weiss-Preis aus, alternierend in den Bereichen Meteorologie und Anästhesie.

FWF Der Wissenschaftsfonds

Der FWF ist Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung. Er unterstützt nach internationalen Maßstäben herausragende Forschungsprojekte, die sich der Gewinnung, Erweiterung und Vertiefung wissenschaftlicher Erkenntnisse widmen.



