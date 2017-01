Wien-Hernals: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Wien (OTS) - Die Ermittler des Landeskriminalamtes Außenstelle West beobachteten am 19. Jänner 2017 einen Suchtgifthandel am Clemens Hofbauer-Platz. Bei dem 26-jährigen Beschuldigten konnte eine größere Menge an Marihuana aufgefunden werden. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung gelang es den Beamten erneut eine größere Menge an Marihuana sicherzustellen. Darüber hinaus wurde ein zweiter Verdächtiger festgenommen.

