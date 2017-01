RK-Terminvorschau vom 23. JÄNNER bis 3. FEBRUAR 2017

In der Zeit vom 23. JÄNNER bis 3. FEBRUAR 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

Wien (OTS/RK) -

MONTAG, 23. JÄNNER 10.00 Uhr, Pressekonferenz „Öffi-Bilanz und Ausblick auf 2017“ mit StRin Ulli Sima, Wiener-Linien-GF Günter Steinbauer (Infocenter U2/U5, U-Bahn-Station Volkstheater, Ausgang Burggasse) 16.00 Uhr, Überreichung des Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Heinz Wollinger durch StRin Renate Brauner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.30 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Lösungsmöglichkeiten für die Stellplatz-Thematik rund um das Allianz Stadion“ (Allianz-Stadion, Business-Club, 14., Gerhard Hanappi-Platz 1) DIENSTAG, 24. JÄNNER 16.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Anica Matzka-Dojder sowie des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rainer Husty durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 25. JÄNNER 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Klaus Steiner durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Maria Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (PWH Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 26. JÄNNER 11.00 Uhr, Pressegespräch anl. der neuen Sonderausstellung „Mozart und seine Wiener Netzwerke. Ein Querschnitt“ mit u.a. Mozarthaus-Direktor Gerhard Vitek (Mozarthaus Vienna, 1., Domgasse 5) DONNERSTAG, 2. FEBRUAR 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss) FREITAG, 3. FEBRUAR 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel „Hofrat“ an Josef Neumayer durch StR Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

