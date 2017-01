EINLADUNG zur Pressekonferenz „Beste Praktika-Plätze und Lehrstellen-Plätze für Jugendliche 2016“

Pressekonferenz mit Auszeichnung und Studienpräsentation zu Qualität von Praktika-Plätzen mit Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin am Montag, 23. Jänner 2017, um 10:30 Uhr im BMFJ

Wien (OTS) - Die Talente von morgen – was macht sie aus und was wünschen sie sich? Ein zentrales Anliegen der österreichischen Jugendpolitik ist neben der Erleichterung des Berufseinstieges auch dessen Optimierung. Das Bundesministerium für Familien und Jugend setzt sich deshalb zum Ziel, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, um beim Schritt ins Berufsleben zu helfen. Die Fähigkeiten, die persönliche Zukunft eigeninitiativ in die Hand zu nehmen und unternehmerisch zu handeln sollen gefördert werden. Denn die Berufswelt von morgen und die Wirtschaft Österreichs sind nur mit den Potenzialen von heute ein attraktiver Standort.

Bundesministerin Dr. Sophie Karmasin lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich zu einer Pressekonferenz, bei der gemeinsam mit den Vertretern der Siegerunternehmen für Praktika und Lehrstellen, die Ergebnisse der Studie „place to perform“ vorgestellt werden. Die Studie ist ein Projekt der uniforce Consulting GmbH und stellt die Qualität von Praktikaplätzen auf den Prüfstand. Dabei evaluiert sie die Angebote von Unternehmen verschiedener Branchen mit Sitz in Österreich. Für zukünftige Praktikantinnen und Praktikanten dient das Gütesiegel als Qualitätsmerkmal, anhand dessen hochwertige Praktikumstellen erkannt werden können.

Ort: Bundesministerium für Familien und Jugend, Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien

Zeit: Montag, 23. Jänner 2017 um 10:30 Uhr

Thema: Die Talente von morgen – am besten schon heute: Präsentation der „place to perform“-Studie





Ihre Gesprächspartner:

Dr. Sophie Karmasin – Bundesministerin für Familien und Jugend

Linda Steinwender, Geschäftsführerin & Projektleiterin der Studie „place to perform 2016“, uniforce Consulting GmbH

Ivan Vuckovic, Projektlead „place to perform – Österreichs beste Praktika 2016”, uniforce Consulting GmbH

Paula Brezovec, Projektlead „place to perform – Österreichs beste Lehrstellen 2016”, uniforce Consulting GmbH





Ausgezeichnet werden stellvertretend für ihre Betriebe:

Dipl.-Ing. Dr. Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender – Österreichische Post AG

Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA, Vorstandsdirektor ‑ EVN AG

Susanne Janoschek, HR Verantwortliche Praktika & Personalmarketing ‑ FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Mag. Esther Brandner-Richter, Head of Human Resources und – EY Österreich

Kerstin Müllauer, BSc., Business Consultant – EY Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Familien und Jugend

Tamara Häusl

Öffentlichkeitsarbeit

+43-1-71100-633408; Mobil: +43-664-88529859

tamara.haeusl @ bmfj.gv.at

www.bmfj.gv.at