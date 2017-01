Heinz Vettermann (SPÖ) ad Sabine Schwarz: Personalaufstockung an Wiens Schulen verläuft nach Plan

Wien unterstützt seine LehrerInnen

Wien (OTS/SPW-K) - Seit Herbst letzten Jahres sind an den Wiener Schulen zusätzliche SozialarbeiterInnen und SprachförderInnen im Einsatz. Zur Verfügung gestellt werden diese vom Bund. „Die Lehrerinnen und Lehrer in Wien erhalten volle Unterstützung durch die Stadt Wien“, so der Bildungssprecher der SPÖ Wien, Heinz Vettermann, in einer Reaktion auf VP-Schwarz. Weiters wurden die LehrerInnen im letzten Schuljahr durch mobile interkulturelle Teams, bezahlt aus dem Integrationstopf, unterstützt.



„Die ÖVP kann die künstliche Aufregung getrost unterlassen. Die Stadt Wien wird in diesem Schuljahr das Personal an Pflichtschulen laufend aufstocken, wie Stadträtin Frauenberger bereits angekündigt hat“, so Vettermann. Laut einer Bedarfsanalyse wird es sich dabei vor allem um SchulpsychologInnen und TherapeutInnen handeln.

