Raumfahrt von der Gegenwart in die Zukunft

von Herrn Dipl.-Ing. Franz VIEHBÖCK, Mitglied des Vorstands, Berndorf AG, Berndorf

Als Einleitung wird ein kurzer Rückblick in die Geschichte der Raumfahrt mit den wesentlichsten Highlights der Raumfahrt gegeben. Daraus abgeleitet werden die wichtigsten Raumfahrtprojekte der Gegenwart aufgezeigt, dies in den verschiedenen Aspekten der wissenschaftlichen und kommerziellen Raumfahrt. Dazu gehören Satellitenprojekte genauso wie die diversen Trägerraketensysteme der wichtigsten Raumfahrtnationen. Ein kurzer Überblick wird auch den österreichischen Weltraumaktivitäten gewidmet und der Veranstaltung entsprechend wird auch näher auf Fahrzeuge im Weltraum eingegangen.

Datum: 24.1.2017, 18:15 - 20:00 Uhr



Haus der Industrie Großer Festsaal

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



