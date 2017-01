„Narrisch guate Höhepunkte“ am 21. Jänner in ORF 2

Außerdem: Zwei neue „Narrisch guat“-Ausgaben im ORF-Faschingsprogramm

Wien (OTS) - Das närrische Best-of mit Lachgarantie – die besten Gags, die lustigsten Schmähs und witzigsten Nummern österreichischer Faschingsgilden stehen am Samstag, dem 21. Jänner 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm der „Narrisch guaten Höhepunkte“. Dann gibt es ein Wiedersehen mit den närrischen Highlights der vergangenen Jahre. Außerdem stehen auch heuer wieder zwei neue „Narrisch guat“-Ausgaben auf dem ORF-Faschingsprogramm, und zwar am 18. und am 25. Februar jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2.

„Narrisch guate Höhepunkte“ am 21. Jänner in ORF 2

Eröffnet wird das Pointenfeuerwerk von der Garde der Faschingsgilde Möllbrücke. Für beste Unterhaltung sorgen weiters Luis aus Südtirol, Richard Stanzl von der Faschingsgilde Döbling mit „Johanna Song“, der BFC Bärnbach mit „Hochzeitsgeflüster“, Sepp Wölpitsch vom Feistritzer Faschingsrat mit „Mei potschertes Leben“, S’Quintett vom Feistritzer Faschingsrat, die Kabarettgruppe Heckmeck mit „Am Standesamt“, die Faschingsgilde Vorchdorf mit „Musikanten(einspar)stadl“, Walter Kammerhofer mit seiner „Arbeitssuche“, Dieter Schwanter und Hans Werner Stupping vom Feistritzer Faschingsrat mit ihrem „Kindermund“, die Faschingsgilde St. Andrä im Lavanttal mit der „Stadtputze“, der Bauer Horst mit seiner Erna von der Faschingsgilde Millstatt sowie Franz Eberharter und Edi Grübling mit ihrem „Jägerstammtisch“.

Weitere Höhepunkte der ORF-TV-Unterhaltung im Fasching 2017

Seine Majestät Robert Heinrich I. bittet am 3. Februar um 20.15 Uhr in ORF eins zur Faschingsaudienz, und Armin Assinger lädt am Rosenmontag, dem 27. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 zum Faschingsspecial der „Millionenshow“. Außerdem sorgen heimische Kabarettisten mit ihren Programmen jeden Freitag im „Faschingskabarett“ für beste Unterhaltung. Dem gesellschaftlichen Höhepunkt der Faschingszeit, dem „Wiener Opernball“, widmen ORF 2 und 3sat am 23. Februar den gesamten TV-Abend. Tags darauf lässt die ORF-Gesellschaftsredaktion in „Promis, Prunk und Logentratsch“ um 20.15 Uhr in ORF eins die Highlights der Ballnacht Revue passieren. Traditionell steht die aktuelle „Villacher Fasching“-Sitzung am Faschingsdienstag, dem 28. Februar, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Alle Infos zu den weiteren ORF-Faschingshighlights in Radio und TV sind unter presse.ORF.at abrufbar. „Narrisch guate Höhepunkte“ ist als Live-Stream und sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at