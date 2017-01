Kreativpreis für 1a-Installateure - Nummer 1 bei Bad, Heizung und Energietechnik

Wien (OTS) - Einen außergewöhnlichen Kreativpreis bekamen die 1a-Installateure, nämlich den österreichischen Werbepreis "EDward" in der Kategorie "Außenwerbung" als Kategoriensieger für das beste Außenwerbungsprojekt der Jahre 2015 und 2016. "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung durch Österreichs umfassendsten Werbepreis. Wir sind stolz, weil wir es schaffen, Gemeinschafts- und individuelle Werbung optimal zu verbinden. Genau das bringt unseren Mitgliedern den maximalen Werbeerfolg!“ erklärt dazu Mag. Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Installateur Marketingberatung GmbH. Die betreuende Agentur ist die Wiener Cayenne Marketingagentur.

Der "EDward", der Werbepreis des Branchenmagazins "Extradienst", ist aufgrund des massiven Engagements von MEDIA Focus Research gleichzeitig Österreichs umfassendster Werbepreis: Allmonatlich stellt Focus exklusiv für den Werbe-EDward Printsujets sowie die neuerschienenen TV-Spots und Hörfunkspots zusammen – eine Fülle an Materialien, die bei den EDward-Jurys die Basis für die Kategorien Anzeige, Fachanzeige, Hörfunk und TV bilden.

Über die 1a-Installateure

1982 schloss sich eine Gruppe selbständiger Installateurbetriebe zusammen, um gemeinsam unter dem Markennamen „1a-Installateur“ aufzutreten. Heute sind die 1a-Installateure eine Gruppe von über 180 selbständigen, innovativen Installationsbetrieben in ganz Österreich. Sie wurden zur ersten Adresse für Bad und Heizung, weil sie sich von Anfang an zu Leistungen höchster Qualität verpflichtet haben. Die Marke 1a-Installateur ist heute die mit Abstand bekannteste Installateurmarke Österreichs und eindrucksvoll im Markt etabliert. Die gestützte Bekanntheit liegt österreichweit bei 84% in der Zielgruppe. In Wien liegt die Bekanntheit sogar bei hervorragenden 90%.

