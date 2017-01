NÖ Seniorenball begeisterte rund 3.000 Gäste

LR Schwarz: Gäste beweisen Lebensfreude und stehen mittendrin im Leben

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum 18. Mal fand gestern, Mittwoch, im VAZ St. Pölten der beliebte NÖ Seniorenball statt, der von NÖs Senioren unter Landesobmann Herbert Nowohradsky organisiert wurde und fast 3.000 Gäste aus ganz Niederösterreich und auch anderen Bundesländern anlockte. Senioren-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz zeigte sich erfreut über den Besucherandrang: „Sie alle beweisen Lebensfreude und Vitalität und sind Vorbilder für die gesamte ältere Generation, die mittendrin im Leben steht. Ich gratuliere den Organisatoren zu dieser großartigen Veranstaltung, die immer wieder Menschen zusammenbringt, Unterhaltung bietet und somit zur Lebensqualität unserer älteren Personen beiträgt.“

Landesrätin Schwarz wurde im Rahmen der feierlichen Eröffnung von Nowohradsky eingeladen, die VIP-Mitgliedschaft von Niederösterreichs Senioren zu unterzeichnen: „Diese Mitgliedschaft ist mir eine große Ehre. Nur durch die Unterstützung und den tatkräftigen Einsatz zahlreicher Mitglieder ist es möglich, Großveranstaltungen wie diese aber auch kleinere regionale Unternehmungen durchzuführen. Dafür und für Ihre Begeisterung, im Alter viel zu unternehmen, gebührt Ihnen Respekt und Dank“, so Schwarz. Die Gäste wurden in den Sälen mit Tanzmusik, Kulinarik, Tanzvorführungen, Tombola und vielem mehr unterhalten. Neu war in diesem Jahr die Eröffnungs-Polonaise, die von zahlreichen älteren, tanzbegeisterten Personen selbst gestaltet wurde.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

