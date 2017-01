Mutmaßlicher Dealer auf frischer Tat betreten

Wien (OTS) - Am 18.01.2017 beobachteten gegen 15:25 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz einen Mann, der im Nahbereich der U6-Station Thaliastraße offensichtlich Cannabis verkaufte. Der Tatverdächtige (22) wurde nach kurzer Flucht von den Polizisten angehalten. In seinem Gewahrsam fanden die Beamten 35 Säckchen mit Cannabis. Der Mann befindet sich in Haft.

