Jazz Fest Wien 2017 - Erste Programm-Highlights

Festivalzeitraum 9. Juni bis 10. Juli 2017

Wien (OTS) - Mit großer Vorfreude wird bereits das Line-Up des diesjährigen Jazz Fest Wien erwartet.

Legendäre Konzertabende von internationalen Stars und grandiose Neuentdeckungen werden uns den Festivalsommer wieder versüßen.

Wir möchten Ihnen nun die ersten Highlights des Programms 2017 vorstellen:

WIENER STAATSOPER

So, 2. Juli 2017

„An Evening of Electro Swing“

CARO EMERALD

MAX THE SAX

Mo, 3. Juli 2017

THOMAS QUASTHOFF & MAX MUTZKE

Di, 4. Juli 2017

HERBIE HANCOCK

Do, 6. Juli 2017

GEORGE BENSON





ARKADENHOF RATHAUS

Sa, 8. Juli 2017

JAN GARBAREK & GROUP

So, 9. Juli 2017

THE LADIES / Renee Rosnes, Cécile McLorin Salvant, Anat Cohen, Melissa Aldana, Ingrid Jensen, Noriko Ueda, Allison Miller



