Holiday on Ice BELIEVE: Nur noch bis 22. Jänner in der Wiener Stadthalle

Moderne Romeo & Julia-Inszenierung mit Happy End und Top-Artisten begeistern das Publikum

Wien (OTS) - Standing Ovations gibt es täglich für die herausragenden Stars von BELIEVE, der aktuellen Show von Holiday on Ice. Die Love-Story am Eis bezaubert ebenso wie die technischen Innovationen, illuminierte Kostüme und Top-Artisten auf und über dem Eis, wie beispielsweise Vanessa Biel mit ihrer beeindruckenden Wasserbrunnen-Akrobatik.

Holiday on Ice BELIEVE ist noch bis 22. Jänner in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding, zu sehen.

Die letzten Vorstellungen von Holiday on Ice BELIEVE: Donnerstag, 19 Uhr, Freitag, 16 Uhr, Samstag, 13, 16.30 und 20 Uhr, Sonntag, 11 und 15 Uhr.

