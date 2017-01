Zurich: Florian Weikl zum Leiter Partnervertriebe ernannt

Wien (OTS) - Mag. Florian Weikl wurde per 1. Jänner 2017 zum Leiter Partnervertriebe der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) ernannt. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet er alle Kanäle des unabhängigen Vertriebs.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes bei Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt-Management, erklärt: „Im Zuge der Neuorganisation des Vertriebes haben wir die Verantwortung für den Makler- und Agenturvertrieb sowie für Banken und Kooperationen unter eine Führung gestellt. Damit wollen wir den Fokus auf den unabhängigen Vertrieb stärken und Synergien nutzen. Florian Weikl bringt für die Position die optimalen Voraussetzungen mit.“

Florian Weikl, 39, ist seit 2007 im Vertrieb bei Zurich tätig, wo er als Projektmanager im Vertrieb einstieg. 2009 übernahm er die Leitung für den Vertrieb Makler und Agenturen. Herr Weikl hat das Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen und ist geprüfter Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Schon während der Studienzeit begann er seinen Werdegang in der Bank-und Beratungsbranche sowie in der Interessenvertretung. Florian Weikl: „Es liegt mir besonders am Herzen, unsere mehrfach bestätigte, gute Servicequalität weiter zu steigern und gemeinsam mit meinem Team eine kompetente Betreuung für alle unabhängigen Vertriebspartner anzubieten.“

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 55.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Schaden- und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen, einschließlich multinationaler Konzerne, in mehr als 170 Ländern. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeitenden. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2015 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 473,1 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 183,2 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

