Erfolgreicher Start und GO Live der privaten ELGA-Domain health-net

www.health-net.at Go Live mit 20. Jänner 2017

Mödling (OTS) - health-net.at - ein privater Anbieter und Betreiber einer ELGA-Domain für private Krankenanstalten, Rehabilitationszentren, niedergelassene Radiologen und Laboratorien -finanziert aus privaten Mitteln, und ein von Herstellern unabhängiges Unternehmen aus Österreich, gegründet von Branchen-Experten und Technologieführern aus den Bereichen Medizin, Pharma, IT für elektronische Gesundheitslösungen sowie der Radiologie.

Die seit Jahresbeginn 2016 aktive health-net 2020 GmbH freut sich über das „Go Live“ mit 20.Jänner! Neben den Landesdomains der einzelnen Bundesländer (zB: WienKAV, KAGes, Gespag, Niederösterreich, SALK ….) und der Sozialversicherungsträger AUVA ist mit health-net ein privater Anbieter online! Ein Start-Up im Gesundheitswesen mit Erfolgsgarantie!

Über die ELGA-Domain www.health-net.at erfolgt der ELGA konforme Befundaustausch (inkl. Applösung) aller medizinischer Befunddaten zwischen Arzt, Zuweiser und Patient, aber auch allen öffentlichen/externen ELGA-Portalen z.B. Portale von Wien, Kärnten, Salzburg, Niederösterreich, AUVA, usw. und allen angeschlossenen Häusern. Die gesetzeskonforme Archivierung, inklusive sämtlicher radiologischer Bilddaten wird ebenfalls gewährleistet! Dadurch wird Patienten, Ärzten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, völlig unabhängig vom Ort und Zeit, ein sicherer Zugriff auf Gesundheitsinformationen ermöglicht. Teure Doppelbefunde sollen so künftig vermieden werden und Patienten müssen ihre Befunde nicht bei jedem Arzt- bzw. Kontrolltermin mit sich tragen. Nicht der Patient ist der „Datenträger“ sondern health-net! Patienten-CD und Ausdrucke werden durch Login und Passwort ersetzt.

„Unser Partner Tiani Spirit ist seit Jahren Marktführer in der digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen. Durch die Nutzung dieser Technologie sowie dem Know-how und der Branchenexpertise von health-net 2020 können wir auch die Anbindung von Privatkliniken, Rehabilitationszentren, Radiologie und Laborambulatorien verbunden mit großen Datenvolumen, komplexen Schnittstellen und unterschiedlichen Softwaresystemen problemlos sicherstellen. Ein sehr erfreulicher Beleg darüber, dass unser Produkt erfolgreich am Markt angekommen ist“, so Arno Krzywon - Initiator, Gesellschafter und Geschäftsführer von health-net 2020.

Eine Vielzahl an Kunden aus dem Bereich Privatkliniken, Reha, Labor und Radiologie bestätigen die Erfolgsstrategie. Unter anderem die Humanomed welche die privaten Gesundheitseinrichtungen – das traditionelle Kur- und Rehabilitationszentrum Althofen, die Privatklinik Villach und die Privatklinik Maria Hilf in Kärnten betreiben! Kooperationen mit Großunternehmen der Branche wie z.B.:

AGFA, FUJI, DATA und CAS sowie CISCO und TELE2 stärken die Präsenz am österreichischen Markt.

Rückfragen & Kontakt:

Arno Krzywon, Geschäftsführung

visit: 2340 Mödling, K. Elisabethstrasse 23

call: +43 676 68 33 558

write: krzywon @ health-net.at

click: www.health-net.at