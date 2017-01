Die HausBau + EnergieSparen Tulln von 20. bis 22. Jänner 2017 ist DIE Messe zum Start in die Bausaison

Schwerpunktthema: Wohnen und Einrichten

Tulln (OTS) - Die HausBau + EnergieSparen Tulln 2017 ist der Start in die Bausaison im Osten Österreichs. 350 Fachaussteller präsentieren das volle Angebot in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus. Auf mehr als 20.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren Fachaussteller die Bereiche Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Innovative Tischler und Innenausstatter auf der HausBau + EnergieSparen Tulln 2017 entwerfen und realisieren Ihre individuellen Einrichtungskonzepte!

Schwerpunktthema: Wohnen & Einrichten

Die perfekte Einrichtung ist die kreative und praktische Verschmelzung von Raum, Form und Lebensstil. Seit Jahren im Trend ist die Wohnküche - die (Wohn-) Küche von heute als gemeinsames Ganzes mit dem Wohnzimmer. Die Grenzen sind fließend, Wohngefühl und Kochkunst verschmelzen miteinander. Die Küche von heute ist vor allem ein Kommunikationszentrum. Wohnen bedeutet Wohlfühlen! Erstmals auf der HausBau + EnergieSparen Tulln und einzigartig auf einer Messe präsentiert eine ganze Branche ihre besten Werkstücke. Landesweit gibt es derzeit 1800 Tischler. Die Liebe zum Handwerk, zum Detail, Lösungskompetenz und individuelles Design stehen immer im Mittelpunkt. In der Halle 8 präsentieren 20 NÖ Tischlermeister ihre eindrucksvollen Designstücke persönlich.

Tischlerei – Helmer Küchen

Funktionalität und Design stehen bei Helmer Küchen im Vordergrund. Als regionaler Tischlermeisterbetrieb fertigen wir alle Küchen in unserer eigenen Produktionsstätte in Obersdorf nach Maß an. In hochwertiger Tischlerqualität setzen wir Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen um und bieten dabei eine große Auswahl an Materialien und individuellen Lösungen. Dabei kommen neueste Entwicklungen und modernste Techniken in unseren Küchen zum Einsatz, damit Sie lange Zeit Freude an Ihrer Traumküche aus Tischlerhand haben! Elektrische Laden, Lifttüren, Soft-Close-Technik oder übertiefe Laden für eine optimale Stauraumnutzung erwünscht? Unsere Küchen sind mit ausgeklügelten Schubladensystemen ausgestattet. Extratiefe Arbeitsplatten sorgen für mehr Arbeitsfläche und Stauraum. Informieren Sie sich auf der HausBau + EnergieSparen Tulln in Halle 3 Stand 374.

Breitschopf Küchen – neues Design am Puls der Zeit

Die konsequente Reduktion auf das Wesentliche lässt neue Formen des Wohnens entstehen. Breitschopf-Küchen hat Design und Funktionalität meisterhaft vereint. Im Retrotrend, mit schlichten, klaren Linien. Jede Design-Küche von Breitschopf hat ihre eigene Persönlichkeit. Der zeitgenössische Stil bietet eine breite Gestaltungspalette und zeigt, dass sich Kreativität und praktische Funktion nicht widersprechen. Breitschopf Küchen gibt es auch nach Ihren individuellen Wünschen, in verschiedenen Edelhölzern wie Nuss, Kirsch, Zebrano, Palisander, Makassar, Ahorn, Eiche und auch Kunststoffoberflächen. Informationen erhalten Sie in Halle 6 –Stand 642.

4D Mobil – Zirnitzer

Connected Kitchen - das Smart-Home-System für Zuhause

Tielsa:connect vernetzt Zuhause mit Lebensqualität. Es ist in der tielsa-Küche bereits vorinstalliert und dient als Zentrale zur Haussteuerung oder kann in bestehende Smart-Home-Systeme integriert werden. Es schafft das gute Gefühl, das Zuhause auf einen Blick unter Kontrolle zu haben. tielsa:connect besteht aus einer Box mit universeller Smart-Home-Schnittstelle und der tielsa-App, mit der sich Küche und viele weitere Geräte per Smartphone fernsteuern lassen. „ Auch bei den Haushaltsgeräten haben mittlerweile Steuerungen über Apps Einzug gehalten. So können Sie günstigen Strom Ihrer Photovoltaik-Anlage nützen und von unterwegs den Geschirrspüler einschalten, Ihr Backrohr von der Couch steuern oder beim Einkaufen mit einem Blick auf die App Ihre Einkäufe einfacher machen. “ so 4D Mobil Geschäftsführer Johannes Zirnitzer. Informationen zu Connected Kitchen erhalten Sie in Halle 6 Stand 650 und Stand 653.

Teak und Vintage Möbel aus Massivholz

Teakmöbel und andere Möbelstücke aus Massivholz, bringen Kraft und Freude in Ihr Zuhause. Old Teak, Old Boat, shabby chic, Kolonial-, Industrie-, Asia- und Vintage-Möbel sind die Stile und Materialen, die Teak und Vintage-Möbel bestimmen. Das Angebot an Massivholzmöbel reicht von Bänken, Tischen, Hockern und Stühlen über Kommoden und Vitrinen bis hin zu Couchtischen, Würfeln und Spiegeln. Jedes Möbelstück ist ein Unikat und überzeugt durch einen ganz besonderen Charme und eine schöne Optik. Mit Teakmöbel verwandeln Sie Ihre Wohn- und Arbeitsräume in eine Wohlfühloase. Alle Möbelstücke sind sehr sorgfältig aus reinen, soliden Naturmaterialien und edlen recycelten Vollhölzern gearbeitet und sind dadurch besonders langlebig und strapazierfähig. Entdecken Sie auf der HausBau + EnergieSparen Tulln alle Trends rund um Teak und Vintage Möbel.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 11,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 9,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 9,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 20. Jänner bis Sonntag 22. Jänner 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht den wichtigsten Termin zu Beginn der Hausbausaison.

HausBau + EnergieSparen Tulln

20. Jänner bis 22. Jänner 2017

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at.

