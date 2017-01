Von der japanischen Regierung übernommenes Anime-Tourismusprojekt bietet 30 ausländischen Fans eine Anime-Tour durch Japan

Tokio (ots/PRNewswire) - Die Anime Tourism Association nimmt in Zusammenarbeit mit der Kadokawa ASCII Research Laboratories, Inc., Bewerbungen für eine Tour mit Besuch von Schauplätzen von "Your Name" (Kimi no Na wa), einer der größten Anime-Filme in Japan, entgegen.

Insgesamt 30 Anime-Fans weltweit werden Einladungen zu einer Anime-Tour durch Japan erhalten, die von der japanischen Regierung gesponsert wird.

Auf dieser Tour wird die Attraktion der "heiligen Stätten" der japanischen Anime-Community getestet, indem die Schauplätze und Modelle für die Szenen gezeigt werden.

Die Anime-Tour beinhaltet Hin- und Rückflug von/nach Japan, Hotels, Frühstück, Abendessen und Verkehrsmittel zur Anime-Tour (Nagoya -Hida-Region - Tokio) innerhalb Japans.

Bewerbungen werden vom 20. Januar bis 28. Februar entgegengenommen. Alle Details zur Bewerbung sind auf der offiziellen Website oder auf der Website unseres Partnerunternehmens über den folgenden Link zu finden: http://animetourism.lab-kadokawa.com

Informationen zur Anime Tourism Association:

Durch Auswahl und Organisation von 88 "heiligen Anime-Stätten" mit dem Potenzial, Japans Entwicklung als ein tourismusorientiertes Land zu beleben, fördert die Anime Tourism Association die Entdeckung von touristischen Ressourcen und die Empfehlung von Kunden, die Japan als Touristen besuchen, zu regionalen Zielen.

Die japanische Regierung hat für dieses Projekt die Anime Tourism Association ausgewählt: http://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kyoten_ koutiku/project/kyoten_giji.html (Japanisch)

