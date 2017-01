Weidenholzer: Nothilfe für frierende Flüchtlinge

S&D-Vizepräsident fordert zusätzliche Mittel von EU-Kommission und Mitgliedsstaaten

Wien (OTS/SK) - Auf Druck der sozialdemokratischen Fraktion findet heute Abend im Europäischen Parlament eine Debatte zur Winter-Nothilfe für Flüchtlinge statt. „Mit der Kältewelle in Griechenland und am Balkan hat sich die ohnehin ernste Situation der Flüchtlinge verschlimmert. Es ist genau das eingetroffen, wovor wir schon zuvor gewarnt haben. Auf den griechischen Inseln befinden sich noch rund 15.000 Flüchtlinge. Viele davon frieren in unbeheizten Zelten, es fehlt an Strom und warmer Winterkleidung. Es ist höchste Zeit, dass Kommissar Avramopoulos angesichts der niedrigen Temperaturen der menschenunwürdigen Situation ein Ende setzt“, betont S&D-Vizepräsident Josef Weidenholzer, der dazu im Plenum sprechen wird. ****

„Um auf die dramatische Lage reagieren zu können, braucht es eine schnelle Nothilfe. Es geht hier um tausende Menschen, die verzweifelt in der Kälte ausharren. Das ist eine Schande für Europa. Wir fordern von EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten, dass sie rasch zusätzliche Mittel bereitstellen“, so Weidenholzer, Mitglied im Innenausschuss des Europaparlaments. „Es geht um die Finanzierung von praktischen Dinge wie warmer Kleidung, Decken sowie Verpflegung und ausreichend Personal in den Flüchtlingscamps.“

Für den maltesischen Premierminister Joseph Muscat haben die ungelösten Fragen bei Migration und der Umverteilung von Flüchtlingen oberste Priorität. Das hat Muscat heute im Plenum in Straßburg klar gemacht. Malta hat mit 1. Jänner die Ratspräsidentschaft übernommen. „Wie wichtig, die europäische Solidarität für konstruktive Lösungen ist, hat Premierminister Muscat heute betont. Das ist ein wichtiges Signal und ich hoffe, er trägt diese Botschaft auch in den Rat hinein“, sagt Josef Weidenholzer. (Schluss) ve

