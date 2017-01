Schittenhelm gratuliert Johanna Mikl-Leitner zur Nominierung

Politikerin mit viel Erfahrung und Gespür für die Menschen

Wien (OTS) - "Mit Johanna Mikl-Leitner wird eine erfahrene, engagierte und umsetzungsstarke Politikerin Niederösterreich in eine erfolgreiche Zukunft weiterführen", sagt ÖVP Frauen-Chefin Dorothea Schittenhelm anlässlich der heutigen Sitzung des Landesparteivorstandes der Volkspartei Niederösterreich, bei der Mikl-Leitner einstimmig als Nachfolgerin von Landesparteiobmann und Landeshauptmann Erwin Pröll nominiert wurde. "Sie hat in all ihren bisherigen Funktionen bewiesen, dass sie sowohl den notwendigen politischen Weitblick als auch den Umsetzungswillen für ihre neue Aufgabe besitzt. Ich gratuliere ihr sehr herzlich und freue mich, dass mit ihr erstmals eine Frau an der Spitze der niederösterreichischen Landesregierung stehen wird."

Großen Respekt und Dankbarkeit zollt Schittenhelm dem scheidenden niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll. "In seiner mehr als 24-jährigen Amtszeit hat er nicht nur den Aufschwung Niederösterreichs maßgeblich mitgestaltet und das Land exzellent politisch vertreten, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg hatte seine Stimme immer besonderes Gewicht", so Schittenhelm abschließend.

