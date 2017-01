Junge ÖVP gratuliert Johanna Mikl-Leitner zur Nominierung als Landesparteiobfrau der ÖVP NÖ

Vielen Dank an Erwin Pröll für langjährige, gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - "Im Namen der gesamten Jungen ÖVP freue ich mich, Johanna Mikl-Leitner zu ihrer heutigen Bestellung als zukünftige Landesparteiobfrau der ÖVP Niederösterreich gratulieren zu dürfen. Johanna Mikl-Leitner hat bereits in ihrer Funktion als Innenministerin und Landeshauptmannstellvertreterin bewiesen, dass sie sich mit viel Durchsetzungsstärke und unermüdlichem Engagement für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einsetzt und ihren Weg konsequent verfolgt. Ich bin sicher, dass sie das auch in ihrer Rolle als Landesparteiobfrau tun wird und darf ihr schon jetzt vonseiten der Jungen ÖVP die volle Unterstützung zusichern", so Sebastian Kurz, Bundesobmann der Jungen ÖVP.

Johanna Mikl-Leitner folgt in dieser Funktion Erwin Pröll nach, der seine Aufgaben als Landesparteiobmann am Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich im Frühjahr übergeben wird.

"Wir bedanken uns bei Erwin Pröll für die langjährige und gute Zusammenarbeit. Erwin Pröll hat die österreichische Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene knapp 25 Jahre lang entscheidend mitgeprägt und hat in dieser Zeit Großes geleistet", so Sebastian Kurz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Laura Sachslehner

Laura.Sachslehner @ junge.oevp.at

01/40 126 443